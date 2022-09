Tramite un comunicato stampa, MSI ha presentato le sue nuove schede grafiche GeForce RTX 4090 e 4080 basate sull’architettura Ada Lovelace di NVIDIA, che offriranno performance di altissimo livello per i giocatori più esigenti e i creatori di contenuti. Come sempre, il noto produttore taiwanese avrà diverse linee di prodotti, che si differenziano tra loro per prestazioni in overclock e look generale.

Si parte con la gamma SUPRIM, composta da schede progettate per fornire le migliori prestazioni possibili. Grazie al sistema di raffreddamento TRI FROZR 3S, il calore è efficacemente dissipato dai componenti chiave con le nuove ventole TORX 5.0 e fino a 10 core pipe. I modelli RTX 4090 e 4080 16G hanno al centro una camera a vapore, mentre il modello RTX 4080 12G sarà caratterizzata da un grande baseplate in rame e nickel. I prodotti SUPRIM presentano un’estetica accattivate con led RGB Mystic Light che impreziosiranno la vostra build con effetti colorati. Attenzione alle dimensioni: la RTX 4090 occupa 3,75 slot, mentre i modelli RTX 4080 rispettivamente 3,75 e ,75 slot.

Oltre alla versione dissipata ad aria, troviamo anche la nuova GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID, che dispone di un sistema di raffreddamento a liquido a circuito chiuso in grado di mantenere le temperature ancora più basse. Il radiatore da 240mm è raffreddato con una coppia di ventole MSI MEG Silent Gale P12 da 120mm, progettate per fornire un’enorme pressione dell’aria e una bassa rumorosità. Una singola ventola TORX 5.0 sopra il dissipatore di calore dedicato garantisce un raffreddamento più che adeguato per i componenti chiave.

Photo Credit: MSI

Abbiamo poi la gamma GAMING TRIO, che fornisce un ottimo rapporto tra prestazioni, raffreddamento e silenziosità. I nuovi modelli basati su RTX 4090 e 4080 presentano la collaudata piastra in rame e nickel, oltre alla tecnologia Dual BIOS per consentire un facile passaggio dalla modalità Silent alla modalità Gaming, mentre le ventole TORX 5.0 sono state rinnovate con un nuovo design e non potevano mancare i LED RGB Mystic Light per illuminare la scena. Per quanto riguarda le dimensioni, la RTX 4090 occupa 3,75 slot, mentre i modelli RTX 4080 rispettivamente 3,25 e 3 slot.

Infine, per chi vuole risparmiare un po’, ma avere ugualmente un prodotto di qualità, troviamo la serie VENTUS, dotata di ventole TORX 4.0 e un’estetica più sobria. La gamma VENTUS è anche la più “contenuta” a livello di dimensioni, con i modelli basati su RTX 4080 che occupano “solo” 3 e 2,5 slot.

Ulteriori dettagli inerenti a prezzo e disponibilità saranno diffusi prossimamente.