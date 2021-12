MSI GS66 Stealth con RTX 3080 | Recensione

Sulla carta, l’MSI GS66 Stealth è uno dei migliori dispositivi per chi cerca un computer portatile abbastanza sottile e con un design sobrio che non sia troppo appariscente, ma abbastanza potente da permettere di giocare o creare contenuti senza alcuna difficoltà. Le prestazioni saranno tali da farlo entrare nella nostra lista dei migliori computer portatili? Scopriamolo in questa recensione.

All’interno di uno chassis dalle linee pulite e minimali, MSI ha inserito hardware di ultima generazione: processore Intel Core i9-11900H, 8 core / 16 thread basato su architettura Tiger Lake e capace di arrivare fino a 4,8GHz in boost, RTX 3080 16GB GDDR6 da 95W, SSD M.2 Micron 3400 da 1TB con interfaccia PCIe 4.0, 32GB di RAM 3200MHz in formato SO-DIMM, connettività wireless Wi-Fi 6E e schermo Quad HD da 15,6” capace di raggiungere una frequenza di 240Hz.

Questa specifica configurazione è identificata dalla sigla 11UH-065IT ed è disponibile a un prezzo di circa 3700€, ma esistono anche altri modelli di fascia inferiore, con CPU Intel Core i7-11800H e scheda grafica Nvidia RTX 3060; per consultare tutte le opzioni disponibili e acquistare quella che fa più al caso vostro, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del sito MSI, dove troverete direttamente i link ai diversi shop che hanno il prodotto disponibile.

Design

Il design del MSI GS66 Stealth ci è subito piaciuto parecchio: look total black, linee pulite ed essenziali, angoli squadrati, finitura opaca che ha come unico elemento lucido il logo dell’azienda, posto sul coperchio.

Sollevando il coperchio ritroviamo le stesse linee dell’esterno dello chassis. In alto è presente un’ampia griglia d’areazione, posizionata appena sotto il schermo. Al centro del portatile troviamo la tastiera, con tasti abbastanza grandi data l’assenza del tastierino numerico, mentre nella parte bassa trovano posto un touchpad decisamente ampio e, ai lati, due piccole feritoie da cui esce l’audio riprodotto dagli speaker.

L’MSI GS66 Stealth misura 358 x 248 x 19,8 mm e pesa 2.1kg: è uno dei notebook più leggeri della categoria, i prodotti concorrenti si attestano solitamente intorno ai 2,3kg. Dimensioni e peso sono poi le stesse per tutte le configurazioni di GS66 Stealth.

Per quanto riguarda invece la dotazione porte, troviamo a destra un jack da 3,5mm, una USB 3.2 Gen2 tipo C con supporto all’uscita DisplayPort, due USB 3.2 Gen2 tipo A e un connettore Gigabit LAN. Sul lato sinistro trovano invece posto una ulteriore USB 3.2 Gen2 tipo A, un’uscita HDMI 2.0, una USB tipo C Thundertbolt 4 con supporto alla ricarica e il connettore di alimentazione, a cui collegare l’alimentatore da 230W.

Schermo e audio

L’MSI GS66 Stealth è equipaggiato con un pannello IPS-Level con risoluzione Quad HD e una frequenza d’aggiornamento di 240Hz, una combinazione che permette di sfruttare la massimo la RTX 3080 sia con i giochi tripla A che con i titoli eSport che raggiungono framerate elevati. I colori sono riprodotti bene e in maniera fedele e precisa, inoltre grazie al software MSI True Color è possibile selezionare il profilo più adatto alle proprie esigenze. La luminosità di picco invece non è particolarmente alta e si attesta intorno ai 300 nit.

L’audio è riprodotto da speaker Dynaudio Duo che offrono una buona resa, considerate le dimensioni. Il volume è elevato e la qualità è più che sufficiente se volete giocare o guardare contenuti in streaming senza dover necessariamente indossare le cuffie.

Test colorimetro

Abbiamo eseguito sul MSI GS66 Stealth alcuni test con il colorimetro, sfruttando il workflow “Computer monitor Check” di Calman, software sviluppato da Portrait Displays. Il flusso di lavoro è stato eseguito impostando la luminosità a circa 220 nit.

Il test di Calman mette in luce tutte le buone qualità del pannello IPS-Level usato da MSI. La curva della gamma non è delle migliori, ma tutto il resto spicca in maniera positiva: la copertura dello spazio sRGB è del 99,8% e quella dello spazio DCI-P3 tocca il 97,9%, mentre il deltaE è molto ridotto e si attesta a 1,79, sotto il canonico “2” solitamente usato come riferimento.

Copertura sRGB Copertura DCI-P3

Prestazioni

Abbiamo eseguito i benchmark di alcuni giorni per valutare le prestazioni dell’abbinata Core i9-11900H – RTX 3080. I test sono stati eseguiti sia in Quad HD che in Full HD, selezionando il preset Ultra in tutti i giochi provati. Nel complesso, l’MSI GS66 Stealth offre buone performance in gioco: in Quad HD il gioco “peggiore” è Watch Dogs Legion che si ferma a 50 FPS medi, risultando comunque giocabile senza troppi problemi, mentre a risoluzione Full HD tutti i titoli provati girano ampiamente sopra i 60 FPS. Con i titoli eSport, qui rappresentati da Apex Legends è possibile sfruttare bene il refresh rate di 240Hz, specialmente considerando che sono giochi in cui si tende a tenere al minimo la qualità grafica: impostandola in questo modo, il titolo di Respawn raggiunge i 215 FPS medi.

Tastiera e touchpad

Come anticipato, la tastiera è priva di tastierino numerico e offre dei tasti ampi e ben distanziati. È creata in collaborazione con SteelSeries e di buona fattura, una volta che ci si abitua alla differente corsa e forza d’attuazione necessaria a premere i tasti, la si usa senza particolari difficoltà sia nei giochi che nella scrittura di testi. Il feedback tattile è silenzioso, ma un po’ troppo “molle” per i nostri gusti.

Non manca ovviamente l’illuminazione LED RGB, personalizzabile tramite lo SteelSeries Engine integrato nel software SteelSeries GG, già preinstallato. Il programma permette di selezionare uno scherma di colori preimpostato oppure di crearne uno personalizzato, inoltre è possibile sincronizzare l’illuminazione con alcuni giochi tramite la funzionalità GameSense. È anche possibile registrare delle Macro e se ne può assegnare più di una a ogni tasto.

Il touchpad è largo ben 14cm ed è uno dei più ampi mai visti su un portatile di questa categoria. È molto comodo da usare, sia per la navigazione classica che per l’uso dei gesti di Windows 10 e 11, inoltre nonostante la dimensione, non capita mai di muovere accidentalmente la freccia del mouse quando si tocca il touchpad con il palmo della mano, mentre si digita sulla tastiera.

Autonomia

L’MSI GS66 Stealth integra una batteria da 99,9Whr, il massimo consentito in un computer portatile affinché possa essere tenuto in una cabina d’aereo. l’Autonomia è buona e sopra la media della categoria: nel test Modern Office di PCMark 10 si ferma poco sotto le 6 ore, ottenendo uno dei migliori risultati tra i laptop di questa categoria.

Conclusioni

L’MSI GS66 Stealth è un prodotto che ha decisamente molto da offrire a tutti coloro che cercano un laptop potente, ma che sia capace di passare inosservato e non salti all’occhio per le sue linee aggressive e vistose. Il design elegante lo rende adatto a qualsiasi ambiente, il Core i9 e la RTX 3080 offrono tutta la potenza necessaria per giocare, creare contenuti e usare più software contemporaneamente.

La risoluzione Quad HD è ottima su uno schermo da 15,6” e la frequenza d’aggiornamento di 240Hz permette di giocare in maniera estremamente fluida a qualsiasi gioco, compresi i titoli competitivi. Anche la resa dei colori è ottima, peccato solo per la luminosità massima, leggermente ridotta e che rende difficoltoso usare il PC in ambienti troppo luminosi o sotto la luce diretta del sole.

Nel complesso, l’MSI GS66 Stealth è davvero un ottimo prodotto, che sicuramente vi darà soddisfazioni se siete alla ricerca di un computer portatile abbastanza potente da affrontare qualsiasi carico di lavoro. Il prezzo di 3700€ certo non è per tutti, ma non è diverso da quello dei prodotti concorrenti con caratteristiche simili.