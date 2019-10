MSI, ecco i nuovi portatili Prestige e Modern dedicati ai content creator

MSI ha rinnovato i suoi portatili dedicati ai content creator, presentando le nuove linee Prestige e Modern.

MSI ha presentato i suoi nuovi portatili dedicati ai content creator, rinnovando le linee precedenti sia nei componenti che nelle nomenclature. I nuovi laptop infatti non sono più identificati da delle sigle, ma hanno dei veri e propri nomi: in particolare avremo due nuove famiglie, Prestige e Modern, che affiancheranno il top di gamma P75 Creator.

Iniziamo proprio da questo P75 Creator, computer portatile pensato per i creatori di contenuti che hanno bisogno di tanta potenza anche in mobilità. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i7 o i9 di nona generazione abbinato a una GeForce RTX 2060 oppure a una RTX 2070 Max-Q.

Photo Credit - Jacopo Scarabelli

Per il display MSI ha scelto un pannello IPS da 17,3 pollici Full HD, con tecnologia True Color 2.0 e una copertura della gamma sRGB vicina al 100%. Nonostante uno schermo di grandi dimensioni il P75 Creator offre dimensioni abbastanza contenute, grazie soprattutto a cornici spesse solo 5,2 mm e a un rapporto schermo-corpo dell’85%.

Le altre specifiche comprendono 8 o 16 GB di RAM DDR4-2666, SSD NVMe PCIe 3.0 da 512 GB o 1 TB a seconda della configurazione e connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.o, garantita da un modulo Intel Wireless-AC 9560.

Photo Credit - Jacopo Scarabelli

Il nuovo Modern 14 è invece un laptop dedicato sia a creatori di contenuti come fotografi e designer 2D sia a chi ha bisogno di un computer potente, compatto e leggero per lavorare facilmente anche in mobilità. MSI Modern 14 è spinto dai nuovi processori Intel Comet Lake serie U, e nel top di gamma della famiglia troviamo anche una scheda grafica dedicata GeForce MX250.

A completare la dotazione hardware troviamo un SSD NVMe (256 o 512 GB a seconda della configurazione), 8 GB di memoria RAM DDR4 e uno schermo Full HD con copertura sRGB vicina al 100%.

I due entry level della gamma Modern, dotati rispettivamente di processore Intel Core i5-10210U e Intel Core i7-10510U, sono venduti da MSI senza sistema operativo. Questa particolare caratteristica permette alla casa Taiwanese di ridurre ulteriormente il prezzo.

La gamma Prestige offre invece 2 modelli, con schermo da 14 o 15 pollici. il Prestige 14 è dotato di Intel Core i7-10710U (Comet Lake) e GeForce MX250, l’arrivo è previsto per novembre.

Il Prestige 15 è invece già disponibile: anch’esso equipaggiato con un Intel Core i7-10710U ma stavolta affiancato da una GeForce GTX 1650 con design Max-Q. Abbiamo poi 16 GB di ram DDR4-2666, SSD NVMe da 512 GB e supporto alla connettività Wi-Fi 6.

Photo Credit - Jacopo Scarabelli

Parlando di prezzi, per il P75 Creator dovrete spendere 2049 euro (disponibile su AK Informatica e Amazon) per la variante con RTX 2060, 2399 euro (disponibile su AK Informatica a 2289 euro e Amazon) per quella con RTX 2070 Max-Q e 3099 euro per la versione top di gamma, con Intel Core i9-9880H e – anche qui – RTX 2070 Max-Q.

Modern 14 parte invece da 699 euro (disponibile su Amazon), cifra che vi permetterà di acquistare la versione con CPU Intel Core i5-10210U e senza sistema operativo. Il modello top di gamma descritto in precedenza con grafica MX250 e Intel Core i7-10510U è disponibile invece a 1099 euro (disponibile su Amazon).

Chiudiamo con Prestige 15, per ora visto solamente nella configurazione descritta prima; anch’esso è già disponibile all’acquisto al prezzo di 1499 euro (disponibile su Amazon).