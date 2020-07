MSI rinnova la sua linea di workstation mobile con le nuove CPU Intel

MSI, uno dei maggiori produttori a livello mondiale di notebook, desktop, accessori, schede grafiche e tante altre soluzioni tecnologiche, ha annunciato di aver rinnovato la sua linea di workstation portatili con i processori Intel di decima generazione. Nello specifico si tratta dei laptop WF65, WF75, WS66 e WS75.

Grazie all’impiego delle nuove CPU Intel, i dispositivi offrono un miglioramento prestazionale sino al 15% rispetto ai modelli precedenti. Ricordiamo che questi notebook sono indirizzati ad un pubblico di professionisti che fa largo impiego di software per la progettazione e realizzazione di automobili, architettura, contenuti multimediali ed altro ancora, grazie all’uso di software di aziende come Dassault, Adobe, Ansys, Autodesk, Vectorworks, Type3, Gaphisoft, Enscape ed altri.

Il modello di punta è costituito dal WS75, primo notebook al mondo dotato di un display 4K mini-LED certificato HD1000 da 17,3”, adatto per gestire progetti di vaste dimensioni, come la modellazione CAD avanzata con effetti ed un rendering fotorealistico. Grazie alla capacità della batteria interna, inoltre, sarà possibile lavorare sino ad otto ore senza aver la necessità di collegarsi ad una presa elettrica. Lo spessore ridotto (2cm) ed il peso tutto sommato contenuto vista la componentistica interna (2,4 Kg), lo rendono il compagno di viaggio adatto per i professionisti sempre in movimento e che necessitano di elevata potenza computazionale.

Il nuovo MSI WS66, invece, offre un equilibrio perfetto tra trasportabilità e performance, grazie ad un peso leggermente ridotto rispetto al precedente (2,1Kg), ma tutto all’interno di uno chassis più compatto dotato di un design elegante e nero che comprende un display da 15,6″ ed una batteria di ben 99,9Wh che consente al dispositivo di arrivare ad oltre nove ore di autonomia.

Entrambi i modelli offrono il supporto a sistemi di sicurezza di livello aziendale grazie a Discrete TPM 2.0, lettore di impronte digitali ed accesso tramite Windows Hello. Per quanto riguarda i prezzi, WS75 costa 2.799$, mentre per il WS66 si scende a 2.499$. I modelli WF65 e WF75 vengono proposti, rispettivamente, a 1.249$ e 2.199$.

Al momento non sappiamo i prezzi e la disponibilità prevista per il territorio italiano, ma i portatili sono già acquistabili su Amazon.com ad eccezione del WS66.