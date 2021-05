MSI svela la nuova linea di laptop per gamer e creator

CPU Intel Core serie H di 11ª generazione Tiger Lake e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080: sono questi i pilastri portanti dei nuovi laptop di MSI, che ha ben pensato di allargare la linea di prodotti per i giocatori e per i creatori di contenuti, mantenendo sempre un equilibrio perfetto tra la potenza delle componenti tecnologiche e la bellezza in termini di estetica. Perché, giustamente, anche l’occhio vuole la sua parte.

Rispetto ai modelli precedenti dovremmo avere un aumento medio delle performance del 30% in termini di velocità, accompagnato dal miglioramento delle prestazioni generali grazie alle tecnologie PCIe Gen4, Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6E. Inoltre sui modelli gaming è possibile gestire l’overclocking in modo molto semplice grazie a MSI Center e spingere sulle prestazioni grafiche attivando la modalità “Discrete Graphics Mode”.

Per quanto riguarda la serie Creator, i notebook sono equipaggiati con tecnologie apposite per avere la migliore qualità possibile dell’immagine, tra cui True Pixel QHD+ e display Mini LED.

Tutti i miglioramenti apportati, oltre a confermare l’impegno di MSI per i settori della creatività e del business, sottolineano anche come l’intento dell’azienda sia quello di sostenere l’abilità artistica e il talento in tutte le sue forme, prestando attenzione dunque non solo alle prestazioni, ma anche al design, creando così un equilibrio perfetto che risalta in tutte le caratteristiche di questi nuovi laptop.

Qui di seguito vi riportiamo le principali caratteristiche dei nuovi notebook MSI, ricordandovi che le schede tecniche illustrate potrebbero variare in base al mercato di destinazione. Se desiderate avere maggiori informazioni potete seguire l’evento pubblico online “La tecnologia incontra l’estetica”, che si terrà lunedì 17 maggio a questo link. I preordini saranno invece disponibili dal 12 maggio direttamente sul sito MSI.

Creator Z16 / M16

Il display True Pixel 16:10 e risoluzione QHD+ del Creator Z16 vi consentiranno di godere del 100% della gamma cromatica DCI-P3, oltre a garantirvi un angolo di visione particolarmente ampio che vi aiuterà ad aumentare la vostra produttività. La dissipazione del calore ottimale è assicurata dalle ventole che equipaggiano pale da 0,1 mm, gestite dalla tecnologia MSI Cooler Boost. Sono inoltre disponibili due porte Thunderbolt 4, due USB 3.2 Type-A e un lettore Micro SD.

Il processore Intel Core i7 Tiger Lake e la RTX 3060 da 6GB vi garantiranno prestazioni di tutto rispetto, affiancati da una RAM DDR4-3200 espandibile fino a 64 GB e due slot per SSD NVMe PCIe 4.0. Oltre al Creator Z16, nei prossimi mesi verrà presentata anche una versione più “umile”, il Creator M16, equipaggiato con lo stesso display QHD+ True Pixel ma che monterà una RTX 3050 Ti al posto della 3060.

MSI ha deciso inoltre di rinnovare il Creator 17 con un display Mini LED progettato con tecnologia AUO AmoLED con 1000 nit di luminosità e chassis in alluminio total black con texture sabbiata. La RTX 3080 da 16GB rappresenta il discriminante che permette a questo laptop di spingere pesantemente l’acceleratore in termini di prestazioni grafiche.

GP76 / 66 Leopard

I notebook della serie GP76 / 66 Leopard rappresentano la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di prestazioni elevate in un prodotto che si presta benissimo sia al lavoro che ai videogiochi, il tutto supportato dai processori Intel Core i7 Tiger Lake e dalle GeForce RTX 3070, che grazie al display QHD con risoluzione 2560×1440 e frequenza di aggiornamento a 165Hz vi offriranno un resa grafica contro la quale difficilmente si potrà avere qualcosa da ridire. MSI mette a disposizione su questi laptop due slot per espandere la RAM fino a 64 GB e altrettanti slot per gli SSD NVMe PCIe 3.0 e 4.0.

Pulse GL76 / 66

Questa serie di notebook è stata progettata personalmente da Maarten Verhoeven, campione della ZBrush World Competition 2018, che gli ha donato un’accattivante “armatura in titanio” ispirandosi alla Dragon Army, che si adatta perfettamente al display QHD, ottimo per tirare fuori il massimo delle potenzialità della RTX 3060 da 6GB. Il collegamento di periferiche esterne è garantito dalla presenza di quattro porte USB, di cui una USB3.2 Type-C, due USB3.2 Type-A e una USB2.0 Type-A.

La particolarità sta nella riprogettazione dell’heatpipe e nell’esclusiva soluzione termica MSI, che genera un flusso d’aria abbastanza potente da riuscire ad abbassare le temperature in modo clamoroso. Ovviamente oltre a essere bello da vedere è anche decisamente prestante: l’Intel Core i7 di 11ª generazione, un massimo di 64 GB di RAM DDR4-3200 e i due SSD NVMe PCIe 3.0 collaboreranno per non farvi mancare nulla durante le vostre sessioni operative.

GE76 / 66 Raider

Le serie GE76 e GE66 Raider si aggiornano con il Wi-Fi 6E e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3080 con TGP fino a 165W. Il display FHD a 360Hz (o in alternativa QHD a 240Hz o UHD a 120Hz) e la tecnologia MSI Cooler Boost 5 vi garantiranno performance ideali anche per il gaming estremo. Anche qui troviamo due slot per un massimo di 64 GB di RAM, altrettanti slot per gli SSD NVMe PCIe 3.0 e 4.0, una Thunderbolt 4, una USB 3.2 Type-C e tre USB 3.2 Type-A.

GS76/66 Stealth

Dedicata a chi si ritrova spesso a portare a spasso il proprio notebook, la serie Stealth è caratterizzata dal colore silver, una capacità della batteria aumentata e il nuovo pannello QHD a 240Hz, che insieme agli aggiornamenti di GPU (RTX 3080 da 16GB) e CPU (Intel Core i9 Tiger Lake) vi assicureranno le migliori performance a livello visivo.

Le prestazioni ottimali sono garantite anche dai due SSD NVMe PCIe 3.0 e 4.0, oltre che dalla RAM DDR4-3200 espandibile fino a 64 GB. Ovviamente il reparto audio non è da meno, grazie agli altoparlanti Dynaudio che vi consentiranno di godere di un’eccellente esperienza sonora. Avrete inoltre a disposizione una Thunderbolt 4 con Power Delivery, una USB3.2 Type-C e due USB3.2 Type-A.

Katana GF76 / 66

La serie GF Katana, che si ispira (ovviamente) alla spada utilizzata dai samurai, nasce con l’aiuto dell’illustratore Tsuyoshi Nagano, che ha acquisito notorietà grazie al suo lavoro per il videogioco “Romance of the Three Kingdoms“. Se pensate che siano dei semplici modelli entry-level, state sbagliando di grosso: equipaggiati con grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, processore Intel Core i7 Tiger Lake, RAM DDR4-3200 espandibile fino a un massimo di 64 GB e due slot per SSD NVMe PCIe 3.0, i laptop della serie Katana GF rappresentano un compagno di gioco più che valido. Questi laptop dispongono anche di una USB3.2 Type-C, due USB3.2 Type-A e una USB2.0 Type-A.