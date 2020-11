Novità su FidelityFX Super Resolution, l’alternativa di AMD al DLSS di NVIDIA

In un recente podcast HotHardware con Scott Herkelman e Frank Azor, AMD ha parlato della sua alternativa FidelityFX Super Resolution alla tecnologia DLSS di NVIDIA promessa per le schede video basate sull’architettura RDNA 2. Stando ad AMD, si tratterà di API open source con supporto a molteplici piattaforme, in modo del tutto simile a quanto fatto con altre tecnologie FidelityFX come CAS (Contrast Aware Sharpening).

Al momento, AMD non è pronta a condividere i dettagli tecnici su questa attesa feature perché, semplicemente, non è ancora stata terminata. Tuttavia, Scott Herkelman è stato in grado di dire ciò che AMD vuole ottenere con la “sua versione di DLSS”.

In primo luogo, la compagnia vuole rendere questa tecnologia completamente open source, con API non proprietarie. Questo potenzialmente offre agli sviluppatori di videogiochi un modo molto più semplice per la sua implementazione. Infatti, fondamentalmente i programmatori potranno adattare facilmente il codice ad una moltitudine di piattaforme. In secondo luogo, lo standard aperto, a sua volta, renderà la tecnologia capace di essere utilizzata sia sulle schede grafiche RDNA2, nonché sulle GPU Intel e NVIDIA.

Questa ci sembra davvero un’ottima notizia. Il problema più grande di DLSS è il suo confinamento alle GPU e API proprietarie di NVIDIA. Sebbene sia vero che l’implementazione del DLSS in motori di gioco ampiamente utilizzati come Unreal Engine lo abbia reso relativamente semplice da abilitare, gli sviluppatori che realizzano motori proprietari devono svolgere del lavoro aggiuntivo e tutto a solo vantaggio delle schede RTX.

Ovviamente al momento non sappiamo quale sarà la resa finale della tecnologia e quale impatto avrà sulle prestazioni, ma sicuramente AMD ha tutto l’interesse affinché riesca ad essere competitiva con la rivale di NVIDIA.

Per il momento non ci resta che attendere ancora qualche mese per vedere qualcosa di più.