Nella giornata di ieri, vi avevamo riportato le voci secondo le quali NVIDIA avrebbe ridotto in maniera ufficiale il prezzo dell’ammiraglia della serie RTX 30, vale a dire la potente GeForce RTX 3090 Ti. A quanto pare, per la gioia degli acquirenti, questa riduzione di prezzo non coinvolgerà solo la top di gamma, ma anche quelle di fascia alta in generale.

Infatti, diversi rivenditori americani hanno abbassato il prezzo delle schede video NVIDIA da 100 a 500$, una mossa molto probabilmente pensata per fare in modo di vendere il più possibile le rimanenze in magazzino prima del debutto della prossima gamma RTX 40, basata sull’architettura “Ada Lovelace”. Ad esempio, la RTX 3090 Ti passa da 1.999 dollari a 1.499 dollari, con uno sconto di ben 500 dollari, mentre la RTX 3080 Ti arriva a 1.099 dollari, con uno sconto di 100 dollari sull’usuale prezzo di listino, ma anche la RTX 3090 si trova a 1.299$ (rispetto agli originali 1.499$).

Questa diminuzione di prezzo la si può notare anche su store ufficiali come quello di EVGA, dove le RTX 3090 Ti (tranne la Kingpin) e le RTX 3080 Ti vendono tutte vendute ai prezzi sopraccitati, indipendentemente dalle caratteristiche dal sistema di dissipazione utilizzato. Catene USA famose come BestBuy e Newegg si sono adeguate e permettono di portarsi a casa molte schede(anche di fascia più bassa) a prezzi inferiori rispetto a qualche giorno fa, indicando le offerte come una sorta di “liquidazione”, quindi è possibile che, una volta esaurite, non venga effettuato un restock.

Se andiamo a vedere lo store ufficiale NVIDIA italiano, possiamo notare che la GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition, proposta al prezzo di listino di 2.249€, gode di uno sconto istantaneo di 350€ al momento del pagamento, indice che il calo di prezzo è davvero ufficiale. Al momento, solo la RTX 3090 Ti può beneficiare di tale sconto, ma non è affatto da escludere che venga esteso anche ad altri modelli prossimamente.