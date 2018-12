Nvidia presenterà una GeForce GTX con GPU Turing ma senza ray tracing?

Secondo indiscrezioni apparse in rete, Nvidia sarebbe pronta a presentare a metà gennaio, in concomitanza con la GeForce RTX 2060, un’altra scheda video, ma della famiglia GeForce GTX. Non si è sicuri sul nome: secondo alcuni la nuova GPU dovrebbe chiamarsi GTX 1160, per altri GTX 1660 Ti.

Quello di cui si è certi è che, se la scheda dovesse esistere realmente, Nvidia andrebbe a suddividere la propria offerta in due tronconi, uno fatto di schede con supporto al ray tracing (RTX) e l’altro in cui questa funzionalità è assente (GTX). La presunta GTX 1160/1660 Ti potrebbe quindi non essere l’unica della famiglia 1100.

Sempre in base a queste voci, la nuova GTX userebbe una GPU Turing, ma in versione differente rispetto alle schede RTX: la RTX 2060 dovrebbe essere equipaggiata con una GPU TU106-200, mentre la GTX 1160 con una GPU chiamata TU116, completa di unità shader identiche alle altre GPU Turing quanto a funzionalità, ma priva di RT core. Secondo Videocardz sembra inoltre che non esisterà nessuna GeForce RTX 2050, in quanto i modelli base e medio di gamma apparterranno alla serie GTX 1100.

Sono indiscrezioni da prendere con le pinze, ma ciò che risulta interessante, GTX 1160 a parte, è l’eventuale intenzione da parte di Nvidia di creare una serie GTX 1100 per la fascia medio-bassa del mercato. Le nuove RTX sono ottime schede, ma abbiamo visto come fatichino molto quando entra il gioco il ray tracing, quindi portare questa funzionalità su schede più economiche e meno potenti non avrebbe significato.

Creare delle schede senza ray tracing e con un prezzo competitivo potrebbe essere un’ottima mossa da parte di Nvidia per proporre soluzioni più competitive delle attuali e a prezzi accessibili anche a chi non può permettersi le soluzioni GeForce RTX, o semplicemente ritiene prematuro acquistarle a causa del limitato supporto da parte degli sviluppatori di giochi fino a questo momento.