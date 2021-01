Nvidia GeForce RTX 3060, la Founders Edition arriverà?

La famiglia di GPU Nvidia GeForce RTX serie 30 si è recentemente ampliata accogliendo il modello basato su Ampere più accessibile come prezzo prodotto finora: la RTX 3060. Secondo alcune delle ultime notizie circolate sul web però, a differenza delle altre schede della nuova gamma di GPU Nvidia, l’azienda non avrebbe in progetto di realizzarne una propria versione, ovvero una Founders Edition.

La Nvidia GeForce RTX 3060 non sarà disponibile sotto forma di Founders Edition ma verrà rilasciata sul mercato solamente attraverso i partner dell’azienda. A dare la notizia ci ha pensato la redazione di Cowcotland, la quale ha notato che durante l’evento di lancio della GPU in questione nelle slide della presentazione non era stato inserito alcun design “reference” o per l’appunto mancava una RTX 3060 Founders Edition.

Tuttavia, come hanno notato i colleghi di VideoCardz, i render ufficiali della scheda utilizzati dall’azienda capitanata da Jensen Huang mostrano un design unico, ad oggi mai visto su nessun’altra scheda grafica basata su Ampere e annunciata dall’azienda. Il render mostra un design probabilmente di tipo blower e che non necessita di connettori PCIe ausiliari.

È vero, la RTX 3060 utilizza meno potenza di una RTX 3060 Ti, si parla di 170W contro 200W, tuttavia queste cifre sono di gran lunga superiori a quanto lo slot PCIe sia in grado di fornire. Questo potrebbe significare che tale scheda semplicemente non sia mai esistita ma si trattasse solo di materiale pubblicitario.

È un vero peccato che la RTX 3060 sia per ora l’unico modello basato su GPU Ampere non disponibile ufficialmente in una versione a marchio Nvidia. Tuttavia non conosciamo i piani dell’azienda ed è magari possibile che ad un certo punto, appena risolti gli evidenti problemi di produzione di chip che l’azienda sta affrontando, decida di accontentare i fan con una RTX 3060 Founders Edition.