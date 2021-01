NVIDIA GeForce RTX 3060: Caratteristiche, prezzi e data d’uscita

In occasione della conferenza stampa al CES 2021, tenutasi in forma digitale, NVIDIA, dopo aver mostrato vari titoli importanti che sfrutteranno le tecnologie proprietarie RTX, DLSS e Reflex nel prossimo futuro, tra cui Call Of Duty Warzone, Outriders, 5 Night At Freddy’s Security Breach, Overwatch e Rainbow Six Siege, ha finalmente presentato la nuova scheda grafica GeForce RTX 3060, che punta a prendere il posto di uno dei prodotti più apprezzati di tutti i tempi della compagnia, la GeForce GTX 1060, offrendo prestazioni di ottimo livello ad un prezzo incredibilmente ridotto.

Dal punto di vista tecnico, GeForce RTX 3060 garantisce 13 Shader TFLOPS, 25 RT-FLOPS e 101 Tensor TFLOPS, sarà dotata di 12GB di memoria GDDR6 a bordo e sarà lanciata a fine febbraio al prezzo di 329$ negli Stati Uniti. Così come affermato in precedenti rumor, il cuore del dispositivo sarà costituito dalla GPU GA-106-300, dotata di 4.864 Shader core, 28 RT Core e 112 Tensor Core. L’ampiezza del bus delle memorie sarà di 192 bit, mentre la loro velocità si attesterà a 17 Gb/s, il tutto con TDP di 165W. Ricordiamo che la sua sorella maggiore, la GeForce RTX 3060 Ti, è basata sulla GPU GA104-200, che è equipaggiata con 4864 CUDA Core, 38 RT Core e 152 Tensore Core, ma offre 8 GB di RAM GDDR6 a 14 Gb/s su un bus a 256 bit.

NVIDIA ha definito la GeForce RTX 306o come la “scheda per le masse”, data la sua possibilità di offrire prestazioni e feature di ultima generazione ad un prezzo contenuto. Così come gli altri prodotti della serie Ampere, la GeForce RTX 3060 offre Tensore Core e RT Core più efficienti rispetto alla precedenti generazione Turing, garantendo un elevato boost prestazionale grazie all’impiego della tecnologia DLSS nei titoli compatibili ed il supporto agli effetti Ray Tracing in tempo reale.