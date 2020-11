NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, i prezzi appaiono in vari store europei

Come riportato dai colleghi di VideoCardz, vari negozi online europei hanno già inserito nel proprio listino la tanto vociferata scheda grafica GeForce RTX 3060 Ti, sebbene quest’ultima non sia stata ancora ufficialmente presentata da NVIDIA. Stando alle ultime informazioni, la versione Founders Edition, così come diversi modelli personalizzati, dovrebbero debuttare sul mercato il prossimo 2 dicembre. Al momento non è chiaro quanto costeranno in Europa, ma sembra che molte custom vengono proposte a prezzi compresi tra 484€ e 592€. La Founders Edition, invece, dovrebbe costare 399$ negli Stati Uniti.

Ad esempio, su Latvian Dateks sono presenti diversi varianti di RTX 3060 Ti, sebbene i prezzi sembrino piuttosto casuali (il modello OC è più economico di quello non 0C):

Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE – 538,91€

Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE OC – 525,98€

Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC – 558,16€

Gigabyte RTX 3060 Ti AORUS Master – 592,26€

Inno3D RTX 3060 Ti Twin X2 OC – 502,23€

Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 – 529,49€

ZOTAC RTX 3060 Ti Twin Edge – 568,38€

Presso il rivenditore spagnolo 101gigas, inoltre, è stata avvistata la PNY GeForce RTX 3060 Ti Gaming Revel EPIC-X. Questo modello è stato di un dissipatore a doppia ventola e dovrebbe essere venduto al prezzo di 526,92€.

In aggiunta, il rivenditore spagnolo XtremeMedia ha in listino la Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE a 483,90€, mentre Scan UK, pur avendola inserita sul proprio sito, non specifica il suo prezzo.

PCDiga propone invece la Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC al prezzo di 525,90€ con consegne a partire dal 4 dicembre.

Come vi abbiamo riferito nel corso delle scorse settimane, la GeForce RTX 3060 Ti dovrebbe essere equipaggiata con la GPU GA104, che potrà contare su 4.864 CUDA core, 80 ROP ed un clock di base di 1.410MHz in grado di raggiungere i 1.665MHz in Boost. Stando a queste specifiche, la scheda dovrebbe fornire 16,2 TFLOPS di potenza.

Per quanto riguarda la memoria, la RTX 3060 Ti dovrebbe avere 8GB di memoria GDDR6 su un bus dati di 256 bit. Il clock della memoria dovrebbe essere di 1.750MHz, il che significa che la memoria avrà una velocità di 14Gbps, per una banda totale di 448GB/s.