Google ha annunciato l’arrivo della funzionalità RTX Video Super Resolution nel suo popolare browser Chrome tramite un “Early Stable Update for Desktop“, che consentirà di godere di un upscaling dei filmati a bassa risoluzione impiegando algoritmi di Intelligenza Artificiale. Così come il Deep Learning Super Sampling (DLSS) nei videogiochi, questa nuova tecnologia sarà attivabile solo sulle schede video GeForce RTX 30 e RTX 40, e sarà disponibile anche su Microsoft Edge, altro browser basato su Chromium.

Ricordiamo che l’azienda californiana aveva presentato la tecnologia RTX Video Super Resolution al CES 2023. In pratica, il sistema accetta video con risoluzioni comprese tra 360p e 1440p e utilizza calcoli effettuati tramite deep learning e reti neurali per effettuare uno scaling sino a 4K. Piuttosto interessante il supporto di video a 144Hz, caratteristica davvero importante per i videogiocatori.

Photo Credit: NVIDIA

NVIDIA RTX Video Super Resolution, stando a un filmato dimostrativo presentato dalla società in occasione del CES 2023, sembra avere ottime prestazioni. Gli eccellenti risultati sono probabilmente dovuti al fatto che una tecnologia simile, DLSS, è stata sviluppata e perfezionata nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, sarà necessario verificare quale sarà la qualità ottenibile su una vasta gamma di video online, considerando che contenuti come documentari naturalistici o video sportivi potrebbero rappresentare sfide diverse per l’algoritmo rispetto a un videogioco.

I colleghi di VideoCardz hanno fatto notare che la funzione “NvidiaVpSuperResolution” è ora attiva di default nell’ultima versione stabile di Google Chrome, ovvero la 110.0.5481.77, il cui lancio è previsto per il 7 febbraio. Tuttavia, NVIDIA deve ancora rendere disponibile un driver GeForce Game Ready o Studio che supporti tale tecnologia, ma non è da escludere che verrà distribuito nella stessa giornata. È possibile che anche Microsoft Edge venga aggiornato a breve per introdurre tale supporto.