NVIDIA, tornano le GeForce RTX 2060 e RTX 2060 Super?

Secondo alcune fonti anonime del sito Overclocking.com, NVIDIA sta attualmente preparando i suoi OEM a ripubblicare le linee di GPU RTX 2060 e RTX 2060 Super. Ciò avviene circa un mese prima dell’arrivo della GeForce RTX 3060 (mentre la GeForce RTX 3060 Ti è già disponibile) e questo potrebbe indicare una scarsa disponibilità delle future schede grafiche o nuove opzioni a basso costo in attesa che il mercato si stabilizzi. Il CFO di NVIDIA, Collette Kress, ha ammesso alla diciannovesima conferenza annuale del J.P. Morgan Tech/Auto Forum della scorsa settimana che «l’offerta di prodotti della serie RTX 30 rimane scarsa in questo momento» e non riuscirà a soddisfare la domanda almeno sino al prossimo maggio.

Il che significa che, piuttosto che costituire nuove opzioni economiche, le riedizioni delle RTX 2060 e 2060 Super potrebbero semplicemente essere pensate per mantenere viva la linea fino all’arrivo di nuove scorte di schede grafiche Ampere. Non possiamo fare un commento definitivo sui prezzi ma, vista la situazione attuale, non possiamo dire se sia prevista una repentina diminuzione del loro prezzo in tempo brevi oppure manterranno ugualmente il loro valore attuale. Un’altra possibilità è che queste nuove RTX 2060 non siano pensate per i giocatori, ma piuttosto per miner. È improbabile, visto quanto è più efficiente la serie RTX 30 per il mining – AMD è stata la scelta più popolare tra i miner durante il ciclo di vita della serie Turing – ma le registrazioni CEE di fine 2020 di MSI puntano a potenziali schede RTX 2060 e RTX 2060 Super focalizzate sul mining.

Ricordiamo che, nel momento in cui stiamo scrivendo, queste riedizioni non sono ancora state confermate e non sappiamo se si aggiungeranno ulteriori schede basate sull’architettura Turing.