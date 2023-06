Non solo ChatGPT: nei piani di OpenAI ci sarebbe anche un app store per le intelligenze artificiali, che permetterà agli sviluppatori di vendere i modelli IA costruiti partendo dalle tecnologie di OpenAI. La notizia è stata riportata dal sito The Information, che cita delle fonti interne alla compagnia non meglio specificate.

Sam Altman, CEO di OpenAI, avrebbe discusso della possibilità di creare questo app store con alcuni sviluppatori il mese scorso, a Londra. Una soluzione di questo tipo potrebbe sicuramente portare le tecnologie di OpenAI a un pubblico più vasto; l’app store ospiterebbe i modelli creati da varie aziende appositamente per diversi ambiti, dall’identificazione di frodi finanziarie partendo da transazioni online, al rispondere a domande su mercati specifici in base a documenti interni alla società.

Stando al report, alcuni client di OpenAI come Aquant, che sviluppa un software usato per guidare i clienti attraverso i processi di manutenzione e riparazione dei dispositivi, e Khan Academy, che sviluppa software educativi, sarebbero già interessati all’inserimento dei propri modelli IA in questo app store. Reuters ha chiesto un commento sulla vicenda a OpenAI, che però non ha ancora risposto; sarà interessante vedere come si svilupperà la vicenda e se davvero avremo un marketplace in cui poter recuperare le IA in grado di rispondere alle nostre necessità, qualsiasi esse siano.