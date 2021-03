Pagare in Bitcoin tramite PayPal è ora possibile, ma non in Italia

Tramite un comunicato ufficiale, PayPal ha annunciato l’aggiunta della nuova opzione “Checkout with Crypto” negli Stati Uniti, così da consentire ai propri utenti di usare le monete digitali in proprio possesso, come Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash, per pagare beni e servizi. Questa è indubbiamente una notizia davvero importante per il mondo delle criptovalute, in quanto le avvicina alle più comuni valute “reali” usate da sempre. Ovviamente, al momento del pagamento, le criptovalute saranno convertite in valute legali, come il dollaro americano, in modo che i commercianti vengano pagati in maniera completamente trasparente.

Ecco l’annuncio completo dell’azienda:

PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL) ha annunciato oggi il lancio di Checkout with Crypto, una nuova funzionalità che espande in modo significativo l’utilità della criptovalute. Disponibile in milioni di attività online globali e in continua espansione nel corso dei prossimi mesi, i clienti PayPal che possiedono criptovalute negli Stati Uniti potranno scegliere di effettuare il check-out senza problemi all’interno di PayPal in fase di pagamento.

Basandosi sulla capacità di acquistare, detenere e vendere criptovalute con PayPal, i clienti che utilizzano Checkout con Crypto possono effettuare il check-out in modo sicuro e semplice, convertendo le loro criptovalute in valute legali al momento del pagamento, con la certezza del valore e senza costi di transazione aggiuntivi. Checkout con Crypto apparirà automaticamente nel portafoglio PayPal al momento del pagamento per i clienti con un saldo in criptovalute sufficiente a coprire un acquisto idoneo.

«Con l’accelerazione dell’utilizzo dei pagamenti digitali e delle valute digitali, l’introduzione di Checkout con Crypto continua la nostra attenzione nel promuovere l’adozione mainstream delle criptovalute, pur continuando a offrire ai clienti PayPal scelta e flessibilità nei modi con cui possono pagare utilizzando il portafoglio PayPal», ha affermato Dan Schulman, presidente e CEO, di PayPal. «Consentire alle persone con criptovalute di effettuare acquisti presso aziende di tutto il mondo è il prossimo capitolo nel guidare l’ubiquità e l’accettazione di massa delle valute digitali».