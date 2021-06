PNY chiarisce la situazione sulla minore garanzia offerta sui suoi SSD

Lo scorso venerdì vi abbiamo parlato della scoperta, da parte della testata giornalistica tedesca ComputerBase, della significativa riduzione inerente alla durata degli SSD NVMe XLR8 CS3030 di PNY. La compagnia, interrogata sulla situazione dai colleghi della divisione americana di Tom’s Hardware, ha specificato che i motivi che hanno portato a questa scelta sono sostanzialmente due: l’aumento dilagante della domanda di SSD in ambito consumer dovuto al farming della criptovaluta Chia e la carenza di NAND.

PNY ha confermato di aver valutato altre opzioni NAND per XLR8 CS3030 a causa della carenza globale di componenti. Sebbene le prestazioni rimangano intatte sulla carta, il fornitore ha aggiornato la valutazione TBW (terabyte scritti). L’originale XLR8 CS3030, infatti, utilizzava NAND TLC 3D (triple-level cell). PNY non ha rivelato alcun dettaglio sulla NAND sostitutiva ma, dati i valori TBW più bassi, sospettiamo che sia passata alle NAND QLC (quad-level cell), il che forse spiega il fatto che l’azienda ora venda un modello da 4TB, prima non presente nella line-up.

In ogni caso, il venditore ritiene che il periodo di garanzia, con ogni probabilità, scadrà prima che un consumatore medio raggiunga la soglia TBW. Pertanto, la minore durata del prodotto non dovrebbe influire sui consumatori che “utilizzano l’SSD come previsto“. Infine, PNY ha spiegato come la compagnia gestirà la garanzia di cinque anni di XLR8 CS3030: le unità vendute prima del 17 maggio 2021 faranno riferimento alle precedenti valutazioni TBW, mentre quelle distribuite dopo tale data saranno coperte dalle nuove specifiche.

Ecco la dichiarazione ufficiale fornita da PNY:

Le modifiche apportate da PNY alle politiche di garanzia dell’SSD XLR8 CS3030 sono state guidate da due fattori: l’aumento della domanda per l’utilizzo di SSD di livello consumer ad alta velocità per il farming di Chia e la carenza di NAND per tutto il settore. Queste modifiche sono state pubblicate e rese pubbliche sul sito Web dell’azienda sia nella sezione garanzia che nella scheda tecnica del prodotto CS3030 il 17 maggio 2021.

L’inizio del farming di Chia ha portato molti brand a rivedere le loro garanzie, poiché l’hardware di livello consumer non è in genere sottoposto a continui cicli di scrittura. Per questo motivo, PNY, come altri, ha introdotto una politica di Terabyte scritti (TBW) nella sua garanzia per gli SSD. Per i consumatori che utilizzano le unità come previsto, il periodo di garanzia (della durata di anni) probabilmente scadrà prima del raggiungimento delle soglie TBW.