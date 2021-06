PowerColor si lascia sfuggire l’arrivo di una Radeon RX 6900 XT raffreddata a liquido

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Sembra che anche PowerColor, dopo Sapphire, si sia fatta sfuggire l’esistenza di una scheda video reference mai annunciata ufficialmente basata sulla Radeon RX 6900 XT con raffreddamento a liquido. Come segnalato dal noto leaker @momomo_us, PowerColor ha ufficialmente inserito il prodotto sul suo sito, ma al momento la pagina è priva di immagini.

Sapphire Radeon RX 6900 XTR LC - Credit: Kabum

Questa informazione arriva solo pochi giorni dopo che Sapphire ha svelato per la prima volta l’esistenza di una versione raffreddata a liquido della Radeon RX 6900 XT di AMD. Questo nuovissimo design di riferimento della RX 6900 XT rimane molto simile alla variante dotata del più comune dissipatore ad aria, ma sostituisce il sistema di raffreddamento a tripla ventola con un singolo AIO da 120 mm, che presumibilmente si occupa di mantenere basse anche le temperature delle memorie.

Un’altra caratteristica interessante è l’impiego di memorie a 18Gb/s, un notevole miglioramento rispetto agli attuali circuiti integrati da 16Gb/s utilizzati sul modello di Radeon RX 6900 XT raffreddato ad aria. Ciò aumenterebbe la larghezza di banda da 512 a 576 GB/s. Tuttavia, potrebbe essere semplicemente un errore di battitura, quindi questo dettaglio va preso semplicemente come un rumor. Tuttavia, è stato possibile overcloccare con successo le RAM sulle altre GPU della serie RX 6000 sino a 17,2 Gb/s, quindi è plausibile che un sistema di dissipazione più efficiente consenta di ottenere frequenze ancora maggiori.

Finora, PowerColor e Sapphire sono gli unici partner AMD AIB (add-in board) che hanno rivelato l’esistenza di questa nuova versione dell’RX 6900 XT. Supponendo che si tratti di reference design reali trapelati in anticipo, sospettiamo che ulteriori compagnie mostreranno i loro prodotti una volta che la scheda sarà presentata ufficialmente da AMD. Per ora, non ci rimane altro che restare in attesa di saperne di più su prezzi, specifiche e, soprattutto, disponibilità.