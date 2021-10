Questi nuovi kit DDR5 di TeamGroup sono perfetti per Alder Lake

Espandendo ulteriormente la sua line-up di prodotti, TeamGroup ha presentato recentemente i suoi kit di memoria T-Force Vulcan DDR5, disponibili in configurazioni single-channel e dual-channel con frequenze che arrivano sino a a 5.200MHz e capacità massime di 64GB (2×32 GB), mentre la densità più bassa per modulo è pari a 16GB. È possibile scegliere tra due colori per il dissipatore di calore (rosso o nero) con un PCB nero in entrambe le opzioni.

TeamGroup ha scelto di utilizzare un design non RGB, ispirato ai dissipatori di calore a base di alluminio dell’azienda. Infatti, la società ha recentemente introdotto le memorie DDR5 T-Force Delta RGB, che offrono già un’illuminazione RGB e garantiscono velocità superiori a 5.600 MHz, per coloro che desiderano rendere più colorato il proprio case e avere le massime performance.

Credit: TeamGroup

I dissipatori, che apportano un tocco estetico piacevole e aiutano nello smaltimento del calore, presentano un design unibody per una maggiore resistenza e percorsi di dispersione più uniformi. TeamGroup afferma che le scanalature e le linee sono state create tramite un “processo di stampaggio sofisticato“. Sarà interessante vedere come si comporteranno questi kit in termini di efficienza termica: ricordiamo che le DDR5 apportano modifiche al design dei circuiti integrati delle memorie, con la sezione di regolazione della potenza che ora fa parte del PCB stesso delle DRAM.

Prodotto Capacità disponibili Colore dissipatore T-Force Vulcan DDR5 4.800 MHz 1x 16 GB, 1x 32 GB, 2x 16 GB, 2x 32 GB Rosso o nero T-Force Vulcan DDR5 5.200 MHz 1x 16 GB, 1x 32 GB, 2x 16 GB, 2x 32 GB Rosso o nero

Facciamo notare che nel suo annuncio TeamGroup non ha fatto commenti sulla garanzia dei kit T-Force Vulcan DDR5, ma l’azienda ha già fornito in passato garanzie a vita per alcuni dei suoi prodotti DDR4. La mancanza di un annuncio a riguardo è probabilmente dovuta all’assenza di informazioni adeguate sulla qualità dei circuiti integrati. Mentre l’azienda non fa menzione della garanzia per i kit T-Force Vulcan, essa ha ridotto quella delle sue T-Force Delta DDR5. Come ha affermato TeamGroup, la garanzia “è stata inizialmente fissata a tre anni, ma verrà adeguata in base al miglioramento delle materie prime o della tecnologia“.