La community di appassionati che danno libero sfogo alla fantasia tramite l’impiego di Single Board Computer come Raspberry Pi cresce sempre di più. Sulle pagine di Tom’s Hardware vi parliamo con una certa frequenza delle opere più interessanti che compaiono sul web e il protagonista della notizia odierna è un progetto realizzato da Thpoll, che ha usato un Raspberry Pi Pico per dare vita a una tastiera dotata di keycap OLED.

La tastiera è ergonomica, suddivisa in due parti che presentano 36 tasti ognuna, nonché un encoder rotativo per lato che può essere programmato per svolgere diverse funzioni, ad esempio come quello di controller multimediale per regolare il volume. Thomas, ideatore dell’opera, ha pensato di realizzare questa tastiera fornendo agli utenti la possibilità di personalizzare i tasti programmando i tasti OLED per visualizzare ciò che desiderano premendo un pulsante.

Photo Credit: Thpoll, Thomas

Photo Credit: Thpoll, Thomas

Dal punto di vista delle specifiche, la tastiera viene controllata da un RP2040 e Thpoll ha anche creato un paio di PCB personalizzati da zero. Ovviamente, come di consueto, il maker ha reso disponibili gratuitamente i file Gerber in modo che eventuali altri utenti possano replicare la sua opera o apportare alcune modifiche a proprio piacimento.

Per quanto riguarda l’ambito software, il funzionamento è stato programmato utilizzando il linguaggio C, oltre al firmware QMK, piuttosto popolare tra coloro che realizzano tastiere custom. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di dare un’occhiata al profilo Twitter di Thpoll per vedere la tastiera in azione, nonché seguire Thomas su Ko-fi per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Nella giornata di oggi, vi abbiamo riportato anche che Banana Pi ha lanciato una nuova alternativa a Raspberry Pi Pico, chiamata BPI-PicoW-S3. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nel nostro precedente articolo dedicato.