Banana Pi ha già lanciato diversi Single Board Computer che si proponevano come valide alternative alla popolare serie di prodotti Raspberry Pi. Recentemente, l’azienda ha presentato il suo nuovo BPI-PicoW-S3 che, come lascia facilmente intuire il nome stesso, è un micro controller dal form factor simile al popolare Raspberry Pi Pico.

Il dispositivo, tuttavia, è addirittura più piccolo del suo diretto rivale e integra un chip dual-Core ESP32-S3 Tensilica LX a 240MHz con supporto alle istruzioni vettoriali, particolarmente utili per l’IA e l’elaborazione di segnali, accoppiato a 512KB di RAM, 2MB di flash, Wi-Fi 4 e Bluetooth 5LE (che consente la trasmissione a lunga raggio con una velocità massima di 2Mb/s). Sono inoltre presenti 44 GPIO programmabili, sebbene solo 27 siano disponibili sulla piedinatura, identica a Raspberry Pi Pico, mentre 14 possono essere usati tramite input tattile capacitivo.

Photo Credit: Banana Pi

Banana Pi PicoW può essere programmato in C, MicroPyton e Arduino, anche se il framework C è diverso rispetto a quello di Raspberry Pi in quanta usa ESP-IDF. Al momento, la documentazione è scarsa e quindi è necessario avere già una certa esperienza nel settore per riuscire a sfruttare adeguatamente la scheda, ma sicuramente la situazione migliorerà in futuro. La sicurezza è garantita dall’uso dell’algoritmo AES-XTS per la crittografia della memoria flash e dal supporto all’avvio sicuro tramite RSA e firme digitali.

Banana Pi PicoW è già disponibile su AliExpress al prezzo di 7,13 euro, a cui è necessario aggiungere le spese di spedizione, con consegna prevista per metà ottobre.

Qualche mese fa, Banana Pi aveva anche presentato la sua alternativa a Raspberry Pi Compute Module 4, chiamata BPI-CM4, basata sul SoC Amlogic A311D. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere la nostra precedente notizia.