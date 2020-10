Razer Blade Stealth 13 si aggiorna con le nuove CPU Intel Tiger Lake

Razer ha annunciato oggi che porterà i nuovi processori Intel Tiger Lake nella sua linea Blade Stealth 13 entro la fine dell’anno, il che dovrebbe fornire all’ultrabook tutta la potenza di cui ha bisogno per mantenere la promessa di offrire prestazioni ottimali per il gaming in un così piccolo form factor.

Infatti, la versione attuale del notebook faticava un po’ a mantenere il passo con i migliori laptop da gaming in commercio, ma la prossima edizione, equipaggiata con le nuove CPU Tiger Lake, dovrebbe aumentare la potenza della macchina in modo significativo.

Ciò significa che Razer Blade Stealth 13 verrà aggiornato con un processore Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione, mentre manterrà la scheda grafica dedicata GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Inoltre, la dotazione di RAM sarà pari a 16GB di tipo LPDDR4X (rispetto alle DDR4 precedenti) e continuerà ad essere equipaggiato con un SSD da 512GB.

Da punto di vista estetico non cambierà nulla, il che significa che avrà anche lo stesso peso e dimensioni. Sarà invece introdotta qualche novità nel reparto sonoro, grazie all’integrazione di quattro altoparlanti rivolti verso l’alto e l’audio spaziale THX, in grado di offrire un audio surround simulato. Infine, grazie a Tiger Lake è stato possibile inserire due porte Thunderbolt 4.

120Hz Model OLED Model Processore 11th Gen Intel Core i7-1165G7 11th Gen Intel Core i7-1165G7 Scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Display 1920 x 1080, 120Hz 1920 x 1080, OLED, Touchscreen Memoria 16GB LPDDR4X-3733MHZ 16GB LPDDR4X-3733MHZ Archiviazione 512GB PCIe NVMe M.2 512GB PCIe NVMe M.2 Dimensioni 30,48×21,08×9,12 cm 30,48×21,08×1,52 cm Peso di partenza 1,36Kg 1,36Kg Prezzo 1,799.99$ 1,999.99$ Data d’uscita Ottobre 2020 Ottobre 2020

Il rinnovato Blade Stealth 13 verrà lanciato alla fine di ottobre in due configurazioni: una con uno schermo FHD da 120Hz e una con touchscreen OLED FHD. I due modelli saranno per il resto identici, con il primo che costerà 1.799$, mentre il secondo sarà proposto a 1.999$.