RTX 2070, uno YouTuber ci ha installato 16GB di VRAM

Se c’è un tipo di upgrade che ad oggi non è ancora possibile fare, e probabilmente non lo sarà mai, è l’installazione di maggiore memoria VRAM sulla propria GPU. Uno YouTuber ha però deciso di raccogliere la sfida, installando 16GB di memoria video sulla sua RTX 2070 a marchio Palit.

Lo YouTuber in questione è VIK-on ed ha affermato di aver deciso di lanciarsi nell’impresa dopo aver ricevuto un diagramma elettronico di una RTX 2070 con 16GB di VRAM, versione della GPU mai apparsa sul mercato ufficialmente. Il diagramma mostra come la GPU sia in grado di supportare chip GDDR6 da 1GB o da 2GB prodotti da Samsung, i maggiori sono necessari per raggiungere la capacità totale di 16GB.

Se vi ricordate di alcune indiscrezioni riguardanti dei modelli da 16GB di RTX 2070 e RTX 2080, il fatto che il diagramma esista e sia arrivato nelle mani dello YouTuber non dovrebbe stupirvi più di tanto. L’esistenza di questi schemi indicano come Nvidia stesse per lo meno pensando a tale implementazione a porte chiuse.

Prima di iniziare l’installazione dei nuovi chip, VIK-on ha acquistato 8 chip di memoria da 2GB su AliExpress per circa 165 euro (15.000 rubli), lo YouTuber ha dovuto rimuovere i vecchi chip che sommati portavano la scheda a 8GB di memoria totale. Per farlo ha utilizzato una pistola ad aria calda. Poi ha dovuto spostare alcuni resistori per permettere ai chip Samsung di essere elettricamente compatibili con la scheda.

Una volta eseguita l’operazione a cuore aperto, VIK-on è stato in grado di accendere tranquillamente il proprio PC con la sua RTX 2070 customizzata. Nella foto è possibile vedere GPU-Z che ha rilevato correttamente tutti i 16GB di memoria video, un risultato di per se già stupefacente!

Sfortunatamente, però, la scheda non è rimasta stabile a pieno carico. Ha esibito uno strano comportamento nelle velocità di clock che si concludeva con un crash della scheda e la visualizzazione di una schermata nera. Questo potrebbe essere dovuto a un lavoro di saldatura non perfetto oppure a dei bug del firmware con i chip Samsung.

Forse un giorno riusciremo a vedere una RTX 2070 in azione con 16GB di memoria VRAM per capire di cosa sarebbe stata in grado questa variante di scheda video che Nvidia non ci ha mai fatto il piacere di rilasciare.