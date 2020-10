La RTX 3070 supera la 2080 Ti nei primi benchmark

Sebbene probabilmente sarà difficile riuscire a mettere le mani su un suo esemplare, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 sarà lanciata giovedì prossimo. Fino ad ora, abbiamo dovuto fare affidamento sui dati ufficiali della compagnia californiana, ma il noto software Geekbench 4.0, su cui gli utenti possono caricare in modo anonimo i risultati dei benchmark, ha visto recentemente la registrazione di due nuovi test effettuati con la RTX 3070.

Apparentemente, entrambi sono stati eseguiti su quello che sembra essere lo stesso sistema, equipaggiato con un processore Intel Core i9-10900K, 16GB di SDRAM DDR4 e, naturalmente, una RTX 3070 con 8GB di memoria (sebbene non venga specificato il produttore).

I risultati? Uno dei test ha registrato un punteggio OpenCL di 359.349 mentre l’altro si è fermato a 350.093. Il primo ad aver avvistato questi risultati è stato il noto utente @Apisak su Twitter.

Ricordiamo che solitamente i punteggi ottenuti dalla NVIDIA GeForce RTX 2080Ti, il top di gamma della precedente generazione, variano da 345.000 a 355.000, quindi la GeForce RTX 3070 dovrebbe essere leggermente più potente.

Leggi anche: Nvidia avrebbe cancellato queste RTX 3080 e 3070

In ogni caso, è piuttosto difficile valutare le prestazioni della scheda da un singolo test, poiché i risultati dei benchmark variano da sistema a sistema in base a fattori come CPU, raffreddamento e persino form factor.

Ad ogni modo, anche se la GeForce RTX 3070 dovesse esser generalmente pari ad una GeForce RTX 2080Ti, se non leggermente migliore, si tratta decisamente una buona notizia per tutti gli appassionati, in quanto sarebbero in grado di ottenere prestazioni elevate per gli standard attuali ad un prezzo abbordabile e molto inferiore a quello a cui veniva proposto il modello di punta della generazione Turing.

Ovviamente, per avere un quadro più preciso della situazione dovremo attendere di provare in maniera accurata la nuova proposta NVIDIA.