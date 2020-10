RTX 3080 e RTX 3090 Founders Edition, i nuovi waterblock RGB di Bitspower per pochi eletti

Nel caso siate tra i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi una nuova Nvidia GeForce RTX 3080 o RTX 3090 Founders Edition prima che andassero esaurite oppure che l’azienda annunciasse di non venderle più attraverso il proprio store, potreste essere interessati a questi nuovi waterblock dotati di illuminazione RGB prodotti da Bitspower.

I nuovi waterblock BitsPower BP-VG3090FE e BP-VG3080FE sono studiati appositamente per il raffreddamento a liquido delle edizioni limitate Nvidia delle schede video, le quali utilizzano un PCB dal design personalizzato e dall’originale forma con intaglio a triangolo. Il particolare design del PCB delle RTX 3080 e RTX 3090 ha permesso a Bitspower di posizionare le aperture dedicate ai tubi di ingresso e uscita del liquido nella parte di scheda lasciata libera dall’intaglio, ciò rende questi waterblock incredibilmente compatti.

Il waterblock è realizzato in nichel e include una placca in rame ricoperta di cromo per il contatto con la GPU e l’area dedicata ai VRM. All’interno del blocco è installata una striscia a LED digital RGB che illumina l’intero waterblock trasparente, garantendo un’effetto visivo decisamente accattivante e in grado di adattarsi a qualsiasi build, anche quelle più estreme e colorate. I LED sono controllabili tramite i più diffusi software di gestione dell’illuminazione di sistema, come Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light, Asrock Polychrome, Biostar Vivid LED DJ e Razer Chroma.

Se siete quindi interessati a rimuovere la bellissima scocca ed il dissipatore ad aria delle nuove Nvidia GeForce Founder’s Edition serie RTX 30 per passare al raffreddamento a liquido, questa potrebbe essere una valida soluzione. L’utilizzo di questi waterblock rende anche le schede video estremamente compatte e adatte all’utilizzo all’interno di una grande varietà di case di dal form factor più contenuto, come i Mini ITX che occuperanno davvero pochissimo posto sulla vostra scrivania.

I pre-ordini sono aperti sullo store online di Bitspower e i due nuovi waterblock saranno disponibili al prezzo di 158 dollari e 202 dollari per le versioni dedicate alla RTX 3080 e RTX 3090 rispettivamente.