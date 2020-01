Sconti su SSD, HDD, modem e router per la Storage & Connect Week di MediaWorld

Vi segnaliamo che su Mediaworld è appena partita la Storage & Connect Week, una settimana di offerte (termineranno il prossimo 26 gennaio) che vi permetterà di acquistare tantissimi HDD, SSD, modem e scanner a prezzi davvero scontatissimi, adatti non solo a tutte le esigenze ma anche a tutte le tasche!

Le categorie di prodotti in sconto sono numerose e, come detto, non si limitano ai soli sistemi di archiviazione, come hard disk e SSD, ma anche ai router ed agli scanner (anche portatili!). Offerte che seguono il trend avviato da Mediaworld con questo inizio d’anno, e che vanno ad unirsi alle promozioni avviate in occasione degli degli XDays, offerte che, ricordiamolo, saranno ancora attive fino al prossimo 26 di gennaio. Degli XDays vi abbiamo già parlato in questo articolo, mentre a seguire troverete la nostra selezione degli sconti dedicati a storage e router. Ovviamente, l’invito è quello di tenere in considerazione anche la pagina delle offerte, in cui potrete dare un’occhiata a tutti, ma proprio tutti i prodotti in offerta, così da non perdervi nessuna delle ottime promozioni in corso.

Infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

