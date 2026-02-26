Se vi siete persi l’incredibile sconto del 90%, non tutto è perduto. PrivadoVPN continua infatti a proporre un’offerta estremamente interessante per chi desidera proteggere la propria connessione e navigare in sicurezza. Anche se la promozione massima non è più disponibile, le condizioni attuali restano molto vantaggiose e meritano la vostra attenzione.

Offerta PrivadoVPN, perché approfittarne?

Per un periodo di tempo piuttosto lungo, PrivadoVPN ha offerto la sua VPN con sconti che arrivavano fino al 90%, attirando moltissimi nuovi utenti. Oggi quella percentuale si è ridotta, ma ciò non significa che l’opportunità abbia perso valore. Al contrario, si tratta ancora di una promozione competitiva, soprattutto per chi è alla ricerca di un servizio affidabile a un prezzo contenuto.

Attualmente potete beneficiare di un risparmio fino al 73% scegliendo il piano da 24 mesi, una soluzione ideale se desiderate un investimento a lungo termine con il massimo vantaggio economico. In alternativa, il piano annuale offre comunque uno sconto significativo del 64%, rappresentando un buon compromesso tra durata e flessibilità. In entrambi i casi, il rapporto qualità-prezzo rimane particolarmente interessante.

Insomma, anche se il celebre -90% non è più disponibile, l’offerta di PrivadoVPN resta una delle più convenienti sul mercato. Se state valutando di attivare una VPN per migliorare la vostra sicurezza online e proteggere i vostri dati, questo è ancora un momento favorevole per approfittare di uno sconto importante e iniziare a navigare con maggiore tranquillità.

