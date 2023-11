Migliori VPN per giocare (novembre 2023)

1. Nord VPN La più diffusa NordVPN è un fornitore di VPN affidabile con eccellenti funzionalità di sicurezza e velocità, ideale per lo streaming di alta qualità e per bypassare le restrizioni geografiche. € 12.99 al mese - A partire da 3,79€ al mese per due anni con 3 mesi gratis

NordVPN è universalmente riconosciuto come uno dei servizi VPN più rapidi e affidabili disponibili sul mercato globale. Una delle caratteristiche distintive che rendono NordVPN così veloce è il suo protocollo proprietario, NordLynx, progettato per garantire una navigazione internet incredibilmente veloce e sicura.

Un altro fattore che contribuisce all'elevata velocità del servizio è il continuo impegno dell'azienda nel miglioramento della propria infrastruttura di rete. Attualmente, NordVPN sta procedendo con l'aggiornamento dei propri server, incrementando la loro capacità da 1 a 10 Gb/s. Al momento, l'azienda ha già potenziato il 60% della sua rete con questa notevole potenzialità, con l'obiettivo di completare l'intera operazione in un lasso di tempo relativamente breve.

La bontà del servizio può essere verificata personalmente grazie all'offerta di una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Questo significa che, se per qualsiasi motivo non siete soddisfatti del servizio, potete richiedere un rimborso completo. L'azienda è molto accomodante in questo senso, e non vi verrà richiesto di fornire spiegazioni dettagliate o complesse.





2. Atlas VPN Senza limiti di dispositivi Atlas VPN, supportata dall'esperienza di NordVPN, offre ottime velocità, supporto P2P e piani convenienti, con una versione gratuita illimitata in dispositivi e velocità ma limitata a tre server e 400 MB al giorno. € 11.22 al mese - A partire da 1,54€ al mese per 2 anni + 6 mesi aggiuntivi - Gratis per 400MB al mese

Atlas VPN è un provider di servizi VPN che, sebbene non si avvalga di un numero eccezionalmente alto di server, è in grado di garantire velocità di download eccellenti grazie all'utilizzo del protocollo WireGuard, noto per la sua efficienza e per garantire un'esperienza di navigazione fluida e veloce.

Uno degli aspetti che più distinguono Atlas VPN risiede nell'assenza di limiti riguardanti il numero di dispositivi massimi supportati. Questo significa che, a differenza di molti altri provider VPN, con Atlas VPN è possibile connettere un numero illimitato di dispositivi sotto un unico account, rendendolo una scelta particolarmente conveniente per famiglie numerose o gruppi di lavoro.

Altro elemento importante è il prezzo del servizio, estremamente competitivo. Atlas VPN ha reso la sicurezza online accessibile a tutti, offrendo un servizio di alta qualità a un costo decisamente conveniente. Infine, Atlas VPN offre una garanzia di rimborso di 30 giorni su tutti i piani. Questo consente agli utenti di provare il servizio e, se per qualsiasi motivo non sono soddisfatti, di ottenere un rimborso completo.





3. Hotspot Shield VPN Con protocollo proprietario Hotspot Shield Free VPN è apprezzato per la sua facilità e sicurezza, pur avendo limitazioni come un server automatico e inserzioni pubblicitarie nella versione gratuita. Vedi versione Free - 12,99€ al mese - A partire da 2.99€ al mese per 3 anni

Hotspot Shield è un servizio di VPN che ha molto da offrire, soprattutto in termini di velocità di connessione. Uno degli elementi che rende questo provider così unico è l'utilizzo del protocollo proprietario Catapult Hydra, in grado di garantire velocità di connessione straordinarie, anche quando si sceglie di connettersi a server che si trovano a grande distanza geografica.

Una caratteristica particolarmente apprezzata di Hotspot Shield è la facilità d'uso delle sue applicazioni, le quali sono state progettate per essere intuitive e semplici da navigare, rendendo l'esperienza di utilizzo del servizio VPN fluida anche per gli utenti meno esperti.

Un ulteriore vantaggio offerto da Hotspot Shield è la sua politica di rimborso garantito. Il servizio offre un periodo di rimborso di 45 giorni, il più lungo attualmente disponibile sul mercato per un servizio VPN. Questo significa che potete provare il servizio per un mese e mezzo e, se per qualsiasi motivo non siete soddisfatti, potete richiedere un rimborso completo.





4. Express VPN Alte prestazioni ExpressVPN è una delle top VPN per sicurezza e velocità, con capacità di bypassare restrizioni geografiche e garantire streaming di alta qualità senza interruzioni. € 12.64 al mese - A partire da 8,12€ al mese per un anno

ExpressVPN è un servizio di VPN che si distingue per la sua vasta copertura geografica. Grazie a 160 posizioni server disponibili a livello globale, avrete la possibilità di sfruttare reti veloci in ogni angolo del mondo. È importante sottolineare che, nonostante il costo di ExpressVPN possa essere superiore alla media rispetto ad altri servizi VPN sul mercato, ciò che offre in termini di velocità di connessione è notevole. Le prestazioni elevate, la stabilità e la sicurezza della connessione ne fanno un'opzione di primo piano per coloro che cercano una VPN di alta qualità.

Anche se ExpressVPN non offre una prova gratuita del servizio, esiste una politica di rimborso che assicura la soddisfazione del cliente. Se, per qualsiasi motivo, decidete di non voler continuare ad utilizzare ExpressVPN, potete richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto. E il bello è che non vi verrà chiesto di fornire una lunga spiegazione o giustificazione per la vostra decisione.





5. IPVanish VPN Molto flessibile IPVanish è un provider VPN affidabile con oltre 1600 server in più di 75 paesi, offrendo flessibilità, connettività globale ideale per il gaming, e una garanzia di rimborso di 7 giorni per testare il servizio senza rischi. € 11.99 al mese - A partire da 2,01€ al mese per 2 anni + 3 mesi gratis

IPVanish si presenta come un provider di servizi VPN robusto e affidabile, vantando una vasta rete di oltre 1600 server distribuiti in più di 75 paesi. Questa estesa copertura globale, unita a un pool di oltre 40000 indirizzi IP condivisi, offre una grande flessibilità e rende IPVanish una soluzione ideale per gli utenti che necessitano di connettività globale.

La ricca varietà di server a disposizione significa che non avrete mai problemi a trovare un server adatto alle vostre esigenze di gioco. Con IPVanish, potete accedere a server in tutto il mondo e godere di un'esperienza di gioco fluida e senza intoppi, indipendentemente dalla vostra posizione geografica. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di ordinare l'elenco dei server in base al ping, il che vi permetterà di selezionare il server più veloce e stabile per le vostre sessioni di gioco.

IPVanish dimostra la sua fiducia nella qualità del servizio offrendo una garanzia soddisfatti o rimborsati di 7 giorni. Ciò significa che potete testare il servizio senza rischi e, se per qualsiasi motivo non siete completamente soddisfatti, potete richiedere un rimborso completo.





6. Surfshark VPN User Friendly Surfshark è un servizio VPN user-friendly e sicuro, con eccellenti capacità di superare restrizioni geografiche nei servizi di streaming, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. € 13.99 al mese - A partire da 1.99€ al mese per 24 mesi + 3 mesi gratis

Surfshark rappresenta una scelta ideale per coloro che stanno iniziando a utilizzare i servizi VPN e desiderano un approccio semplice e intuitivo. Questo provider di VPN si contraddistingue per la sua facilità d'uso e la sua interfaccia utente amichevole, rendendolo particolarmente adatto a coloro che non sono particolarmente esperti nel settore.

Dal punto di vista delle prestazioni, Surfshark si mantiene al passo con le principali VPN disponibili sul mercato. Le sue velocità di connessione si attestano nella media, fornendo un'esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. Inoltre, non sono stati riscontrati problemi significativi relativi alla connessione ai server, garantendo così una connettività stabile e affidabile.

Un grande vantaggio di Surfshark è la sua politica di copertura dei dispositivi: con un unico abbonamento è possibile connettere un numero illimitato di dispositivi e servizi. Questa caratteristica lo distingue dalla maggior parte delle altre offerte di VPN sul mercato e lo rende una scelta particolarmente conveniente per famiglie o gruppi di lavoro che hanno bisogno di proteggere molteplici dispositivi contemporaneamente.

Infine, proprio come molti altri provider di VPN di primo piano, Surfshark offre una garanzia di rimborso completo entro 30 giorni. Questo permette agli utenti di provare il servizio senza rischi e, se per qualsiasi motivo non ne sono soddisfatti, di richiedere un rimborso completo.