Windows 10, Blue Screen of Death quando si stampa dopo l’ultimo aggiornamento

Il più recente aggiornamento di Windows 10 sembra aver provocato non poco disguidi a chi utilizza delle stampanti collegate in rete. Sono piovute a frotte le segnalazioni riguardo l’apparizione di un BSoD (Blue Screen of Death) quando si cerca di stampare, questo a seguito dell’ultimo aggiornamento rilasciato da Microsoft per il sistema operativo. Come risolvere?

Di recente Microsoft ha rilasciato due nuovi aggiornamenti cumulativi di sicurezza per Windows 10, chiamati KB5000802 e KB5000808. A quanto pare, stando alle numerose segnalazioni apparse nei principali forum e su Reddit, questi aggiornamenti porterebbero al crash del sistema operativo con conseguente apparsa di un BSoD quando si cerca inviano delle stampe a dei dispositivi collegati in rete.

Gli aggiornamenti in questione fanno parte dell’ormai atteso appuntamento periodico dell’azienda chiamato Patch Tuesday e che prevede il rilascio delle più recenti patch di sicurezza. KB5000802 e KB5000808 fanno parte del Patch Tuesday di marzo 2021.

L’errore che viene visualizzato a schermo dopo i crash di Windows 10 è “APC_INDEX_MISMATCH for win32kfull.sys“, come riportato da moltissimi amministratori di sistema su Reddit. Alcune delle marche di stampanti note per essere colpite dal problema con Windows includono Kyocera, Ricoh e Dymo.

Come risolvere il crash di win32kfull.sys quando si stampa?

Come ricordano i colleghi di BleepingComputer, non c’è molto che possiate fare riguardo al crash. Microsoft non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo e aggiornare i driver delle stampanti non ha risolto il problema.

Una delle uniche soluzioni trovate efficaci risiede nella disinstallazione degli aggiornamenti di sicurezza incriminati. Per disinstallare gli aggiornamenti in questione seguite i seguenti passaggi:

Aprite un terminale (Cmd, Prompt dei Comandi)

Inserite il comando “wusa /uninstall /kb:5000802” senza virgolette e poi premete Invio

Il comando “wusa /uninstall /kb:5000808” senza virgolette seguito dalla pressione di Invio rimuoverà anche il secondo aggiornamento

Voi avete riscontrato questo fastidioso problema? Siete riusciti a risolvere in qualche modo?