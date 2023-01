È il capolinea per Windows 7 e Windows 8.1. Queste versioni del sistema operativo Microsoft, infatti, non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e ciò vale anche per Windows RT.

Dopo 10 anni, dunque, è la fine di un’era e, a breve, anche Microsoft Edge non sarà più aggiornato su queste versioni di Windows, mentre sappiamo già che Chrome cesserà il supporto all’inizio di febbraio 2023.

In realtà, Windows 7 ha raggiunto la fine del supporto già 3 anni fa, tuttavia molte aziende hanno continuato a usarlo, pagando un’estensione di 36 mesi per ricevere ancora aggiornamenti di sicurezza, in vista di una transizione a Windows 10 o 11. Ma ora, questa finestra temporale si è chiusa, inoltre non è possibile pagare il supporto esteso su Windows 8.1.

L'interfaccia 'tiled' di Windows 8

Non è la prima volta che Microsoft rilascia un aggiornamento “una tantum” per correggere i problemi di sicurezza più gravi dopo la fine del supporto di un dato OS. In ogni caso, da questo momento, non ci saranno più aggiornamenti di routine.

Windows 7 è ricordato con affetto come un notevole passo avanti rispetto al bistrattato Windows Vista. Windows 8 e 8.1 hanno avuto una popolarità ridotta rispetto alla versione precedente, dato che gli utenti non hanno mai digerito le modifiche all’interfaccia grafica. In ogni caso, resta un passaggio importante verso il supporto di Windows per i touchscreen e l’era ha ispirato design di PC che sono rimasti famosi nel tempo come il Surface di Microsoft e i laptop convertibili Yoga pieghevoli di Lenovo.

Anche Windows RT, una versione Arm di Windows 8 fornita senza alcun tipo di livello di compatibilità per le applicazioni Windows desktop, ha contribuito a gettare le basi per le attuali versioni Arm del sistema operativo.