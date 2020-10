Windows su Chromebook? Ci pensa Parallels Desktop

Possedete un Chromebook ma sentite la necessità di far girare qualche applicazione Windows? A quanto pare questo sarà presto possibile, dato che Google ha annunciato una partnership con Parallels (compagnia nota per il software di virtualizzazione Parallels Desktop per macOS) che permetterà di creare una versione completa di Windows all’interno di una macchina virtuale. Al momento, il software è indirizzato solo ai clienti aziendali, i quali potranno acquistare l’applicazione al prezzo di 69,99$ per utente.

Tuttavia, Parallels Desktop for Chromebook Enterprise non offrirà un’integrazione completa come la modalità Coherence che si trova su macOS, ma questa è solo una versione iniziale ed è quindi possibile che in futuro saranno apportati diversi miglioramenti a riguardo.

Ad ogni modo, Google e Parallels hanno collaborato per rendere facile e veloce la condivisione di file, contenuti della clipboard e profili utente tra Windows e Chrome OS. Tuttavia, al momento, non tutte le periferiche supportate da Chrome OS potranno essere utilizzate anche con il sistema operativo di casa Microsoft, come webcam, microfono o altri device USB, mentre le stampanti sono già compatibili.

Purtroppo, non tutti i Chromebook potranno eseguire Parallels Desktop, ma solo quelli equipaggiati con processori Intel Core i5 o i7 e 8GB o 16GB di RAM. Parliamo quindi di dispositivi non di fascia bassa, ma quelli pensati più per gli utenti che utilizzano i Chromebook principalmente per lavoro.

Oltre a Parallels, la compagnia di Mountain View ha lavorato anche per migliorare Chrome OS. Ad esempio, è stata aggiornata la funzione Scrivanie Virtuali per semplificare il trascinamento di applicazioni e finestre da un desktop all’altra ed altro ancora.

Ulteriori informazioni sul futuro di Chrome OS sono attese per il Chrome Dev Summit di dicembre.