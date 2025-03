Con Parallels Desktop, Windows è sempre con te sul tuo Mac!

Se avete recentemente fatto il passaggio da Windows a Mac, potreste sentire la mancanza di alcune funzioni essenziali del sistema operativo di Microsoft. Tuttavia, non è necessario rinunciare a Windows per godere della fluidità e del design di macOS. La soluzione perfetta si chiama Parallels Desktop, un software che permette di eseguire Windows direttamente sul Mac in modo semplice e intuitivo, senza bisogno di conoscenze tecniche. Con Parallels Desktop, potete avere il meglio di entrambi i mondi, mantenendo la compatibilità con tutte le applicazioni e strumenti di lavoro abituali.

Vedi offerte su Parallels

Parallels Desktop, perché e chi dovrebbe usarlo?

Parallels Desktop è attualmente disponibile con sconti fino al 20% su tutte le sue edizioni, offrendo una soluzione conveniente per chi desidera integrare Windows nel proprio ecosistema Apple. Un'opzione particolarmente interessante è la Standard Edition, che prevede un pagamento una tantum: con soli 26€ in più rispetto all'abbonamento annuale, potete ottenere l'accesso continuo senza vincoli di rinnovo. Questo rende Parallels Desktop un'opzione economica e accessibile, ideale sia per chi necessita di Windows solo occasionalmente sia per chi lo utilizza quotidianamente per motivi di lavoro o studio.

Utilizzando Parallels Desktop, l'esperienza Windows su Mac diventa completamente fluida e naturale. Potrete sfruttare tutte le funzionalità del vostro Mac, inclusi file, tastiera, trackpad, fotocamera, microfono, audio e persino il Touch ID. Inoltre, l'integrazione avanzata tra i due sistemi vi permette di copiare e incollare contenuti tra Windows e macOS, di utilizzare le stesse periferiche senza problemi di compatibilità e di eseguire le applicazioni in modo estremamente reattivo. L'installazione è estremamente semplice: con un solo clic potete configurare Windows e iniziare subito a utilizzarlo, eliminando ogni ostacolo tecnico che potrebbe scoraggiare gli utenti meno esperti.

Grazie a Parallels Desktop, potete quindi eseguire migliaia di applicazioni Windows direttamente sul Mac, tra cui Microsoft Office 365, software di contabilità, programmi di trading, SAP, Matlab e molte altre soluzioni professionali. Questo significa che, indipendentemente dal vostro settore di lavoro o dalle vostre esigenze personali, avrete sempre a disposizione gli strumenti di cui avete bisogno.

Vedi offerte su Parallels