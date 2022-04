La festa della mamma è ormai alle porte, ma siete ancora in tempo per decidere con attenzione cosa acquistare. Trovare il regalo perfetto senza uscire dal proprio budget non è mai semplice, dunque abbiamo deciso di correre in vostro aiuto grazie alla nostra tradizionale rassegna dedicata alle possibili idee regalo da cui attingere.

Oggi vi proporremo la nostra guida composta da ben 10 prodotti da prendere in considerazione, tutti con prezzi differenti, alcuni più classici e altri più particolari. La lista di oggi è legata a numerose proposte Amazon che, in quanto leader del mercato e della velocità di spedizione, potrà anche assicurarvi l’arrivo degli articoli se siete clienti Amazon Prime. In questo modo potrete decidere il vostro regalo senza temere che il prodotto scelto arrivi in ritardo e senza alcun costo aggiuntivo!

Diffusore di aromi Medisana in bambù

Questo diffuse di aromi in bambù vi immergerà in un’oasi di fragranze e un suggestivo cambio di colori. Il prodotto Medisana è particolarmente silenzioso, quindi ideale per qualsiasi stanza, compresa la camera da letto o quella dei bambini. Inoltre, essendo dotato di luci, potrete scegliere tra 6 colorazioni differenti, in grado di creare un’atmosfera piacevole e coinvolgente intorno a voi. Grazie alla moderna tecnologia ultrasuoni, questo diffusore è in grado di creare una nebbia microscopica, quasi impercettibile allo sguardo, tramite la quale il profumo viene distribuito uniformemente in tutta la stanza in cui si trova. Inoltre, il design particolarmente delicato, lo rende un prodotto in grado di adattarsi a qualsiasi arredamento, sia in ufficio, sia a casa vostra o in uno studio.

VEDI SU AMAZON

Luce personalizzabile Spotify Pixel Artigiani Digitali

Questa luce personalizzabile vi permetterà di incorniciare per sempre una foto a voi particolarmente cara, il QR Code di una canzone molto significativa per la persona che riceverà il regalo e anche una frase a vostra scelta. Tramite Amazon potrete inviare facilmente l’immagine scelta, decidere il carattere ed il suo colore e, infine, comunicare il nome del brano e l’artista che vorrete stampare sulla luce in plexiglas. Il materiale in cui è realizzato il prodotto è chiamato anche PMMA o metacrilato colato ed è duraturo, infrangibile e resistente ai raggi UV oltre che estremamente brillante. Sulla base in legno troverete dei led a basso consumo che potrete accendere tramite un semplice alimentatore,

VEDI SU AMAZON

Bath bomb Cleverfy

Questo set Cleverfy comprende 6 bath bomb caratterizzate da fragranze diverse: lavanda, eucalipto, vaniglia, anguria, pompelmo e menta piperita. Si tratta di un regalo perfetto per regalare un momento di relax perfettamente incorniciato da aromi intensi, ma non pungenti o fastidiosi. Vi basterà posizionare uno dei prodotti nell’angolo della vasca e, per ottenere i migliori risultati, non dovrete nemmeno immergerla completamente bensì vi basterà aspettare che agisca da sola. A differenza degli altri marchi, questi articoli Cleverfy sono vegani e non testati sugli animali.

VEDI SU AMAZON

Rosa Stabilizzata Amoroses Bijou

State cercando un’idea regalo letteralmente immutabile nel tempo? La rosa stabilizzata Amoroses Bijou è proprio quello che fa al caso vostro. Si tratta di un fiore vero che, grazie a una speciale lavorazione della pianta, è pensato per durare anni e anni conservando sempre la propria bellezza e la propria freschezza. Oltre alla massima attenzione riservata alla delicata confezione, realizzata in vetro e sughero, il marchio si impegna a selezione le rose più belle con un diametro di circa 5-6cm. Dunque, la misura perfetta per essere incastonate in un calice placcato oro 24K! Non meno importante, grazie alle rose Amoroses anche le persone con allergie potranno ricevere dei fiori poiché si tratta di un articolo completamente anallergico, pur restando 100% naturale.

VEDI SU AMAZON

Depilatore Braun FaceSpa

Il Braun FaceSpa vi assicurerà un’ottima epilazione del viso grazie alla testina ultra sottile di cui è dotato che catturerà anche i peli più piccoli, rimuovendoli dalla radice per una pelle ultra liscia fino a quattro settimane. La precisione di questo epilatore è una caratteristica assolutamente a favore dell’acquisto, in quanto potrà raggiungere minuziosamente peli sulla zona del mento, sul labbro superiore, sulla fronte oppure seguire minuziosamente il disegno delle vostra sopracciglia per renderle ancora più definite. Inoltre il design slanciato e compatto di Braun FaceSpa vi permetterà di maneggiarlo facilmente e portarlo ovunque con sé grazie, date le dimensioni paragonabili a quelle di un mascara o di un lipstick.

VEDI SU AMAZON

Powerbank con specchio a LED

La powerbank Orime è piccola, compatta e anche estremamente elegante in quanto ha la forma esatta di uno specchietto da borsa e può essere portata con voi avendo un diametro di soli 5,5 cm. Ovviamente è dotata di ben 2 specchi interni con differenti livelli di ingrandimento, da sfruttare in qualsiasi momento per controllare il proprio makeup. Oltre a essere raffinata e piacevole da avere con sé, è anche estremamente utile grazie alla tecnologia di ricarica MCU che identifica il dispositivo collegato e adatta la velocità in base a esso.

VEDI SU AMAZON

Mescolatore automatico Beper

Il mescolatore automatico Beper vi permetterà di facilitare le preparazioni delle vostre ricette in maniera rapida e sicura. Ovviamente, è realizzato con pale e corpo in plastica resistente alle alte temperature e, non meno importante, potrete personalizzare la lavorazione degli ingredienti selezionando una delle due velocità disponibili. Il mescolatore si adatta sia in altezza che in larghezza alla maggior parte delle pentole in commercio e, con un doppio clip, potrete fissarlo a prodotti da cucina con un diametro di 15-25cm e di altezza 10-20cm. Inoltre, è dotato di batteria al litio per garantirvi 2 ore di autonomia, mescolando senza fatica i vostri piatti.

VEDI SU AMAZON

Valigia Disney ispirata a Minnie

Se siete alla ricerca di un regalo da sfruttare durante i vostri viaggi, questa valigia appartenente all’esclusiva collezione Mickey & Minnie Magic è l’opzione perfetta. Potrete accompagnare i vostri spostamenti con un prodotto ispirato a uno dei 2 personaggi più iconici del mondo Disney, scegliendo tra ben cinque motivi che riprendo il mondo dei cartoni animati. La chiusura a la combinazione laterale sono pensate per aumentare la sicurezza del vostro bagaglio al fianco delle cinghie di fissaggio. Le ruote doppie di cui è dotata, consentono un movimento continuo e fluido oltre che una manovrabilità senza sforzo.

VEDI SU AMAZON

Set attrezzi da giardino

Questo kit include 9 pezzi utilissimi per la cura del giardino, tra cui rastrelli, pale, cesoie, coltello da diserbo e flacone spray. Si tratta di prodotti perfetti per scavare, diserbare, dissodare il terreno, aerare, trapiantare, soddisfacendo tutte le vostre esigenze di giardinaggio indoor e outdoor. Gli articoli sono realizzati in ferro e la superficie è trattata con vernice da forno, antiruggine e facile da pulire. Le cesoie, strumento fondamentale per il giardinaggio, sono in acciaio inox e per questo vi assicureranno il massimo della robustezza. Inoltre, le forbici impostano un blocco di sicurezza che vi consentirà di utilizzarle in modo sicuro. Il set di attrezzi da giardinaggio viene fornito in una custodia portatile con slot di classificazione modellato, per organizzare e proteggere meglio gli attrezzi.

VEDI SU AMAZON

Balance trainer Zelus

La mezza sfera Zelus è l’attrezzo perfetto per un allenamento muscolare completo. Un trainer per l’equilibrio alto ben 58 cm, ideale per praticare esercizi di tutti i tipi migliorando incredibilmente la vostra postura. Grazie alle 2 bande di resistenza rimovibili da 76 cm, con impugnatura in morbida schiuma, potrete tonificare le vostre braccia. Questa palla, dotata di una base ben solida grazie ai suoi 6 piedini antiscivolo, aiuta a mantenere un ottimo allineamento del midollo e della colonna vertebrale migliorando l’equilibrio e la consapevolezza del corpo. Facile da sgonfiare/gonfiare e super leggera, sarà la compagna perfetta per tutti i vostri esercizi da poter svolgere anche all’aria aperta!

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!