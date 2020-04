Il 10 maggio è ormai prossimo! E con esso arriverà, come saprete, anche la festa della mamma. Una festa amata e importante perché, si sa, “la mamma è sempre la mamma”, e specie in questi giorni difficili, in cui siamo tutti più lontani a causa del forzato lockdown nazionale (e non), ricordare alla propria mamma il nostro amore, l’affetto e la voglia di riabbracciarla ci è parso più importante che mai.

Ovviamente noi di Tom’s facciamo i nostri auguri a tutte le mamme d’Italia e non solo, e nel farlo abbiamo pensato di aiutare tutti i figli e le figlie che, proprio a causa del lockdown, potrebbero ritrovarsi in difficoltà nell’acquistare un piccolo presente per la loro mamma. Anzi, abbiamo voluto fare di più!

Il perché è presto detto e risponde ad una domanda che ci siamo posti prima di cominciare a lavorare a questo pezzo: “come fare a realizzare una lista dei 10 idee regalo per la festa della mamma che rispecchi TUTTE le mamme?”. Ci abbiamo pensato a lungo e poi ne siamo venuti a capo: non un solo articolo, a ben due, uno più tradizionale (ovvero questo che state leggendo) legato ad articoli utili e più “tradizionali”, un altro con prodotti più eclettici e stravaganti, in uscita nei prossimi giorni, così che abbiate spunti a sufficienza per regalare alla vostra mamma un regalo che sia davvero perfetto!

Preparatevi dunque, si parte con “10 idee regalo tradizionali per la Festa della Mamma“, con la speranza che ci possa ben presto abbracciare tutti di nuovo!

10 idee regalo tradizionali per la Festa della Mamma

Amazon Echo Dot + Amazon Music

Anche la mamma più attenta può aver bisogno di una mano e non è detto che sia per forza qualcosa di impegnativo o sofisticato. A volte può servire aiuto per un promemoria, per una ricetta, per un appuntamento di lavoro o anche solo per cercare la giusta playlist a cui abbinare una serata di assoluto relax. Non possiamo certo dire di avere la soluzione in tasca ma, forse, una buona idea può essere quella di regalare un bel dispositivo Amazon Echo, specie considerando le ottime offerte che spesso propone Amazon sull’acquisto. Il nostro suggerimento? Sfruttare la combo di offerte messa su da Amazon che permette l’acquisto dell’ultima versione dell’altoparlante intelligente Echo Dot che, in coppia con Amazon Music, vi permetterà di usufruire di un’intera estate di musica a portata di mano! Basterà infatti registrarsi al servizio di Amazon Music per ottenere 90 giorni di accesso gratuito ad oltre 50 milioni di brani, da ascoltare tutti senza pubblicità.

» Clicca qui per acquistare Amazon Echo Dot

Kindle + Kindle Unlimited

Per starci vicino ed alleviare le nostre giornate in lockdown, Amazon ha realizzato un’offerta ad HOC per gli amanti dei libri. Acquistando un Kindle infatti avrete l’opportunità di scaricarvi Kindle Unlimited che vi garantirà per 2 mesi di usufruire gratuitamente del servizio. Purtroppo questa offerta è l’unica a tempo, avrete infatti fino al 30 Aprile per ottenere questi 60gg gratuiti. Siamo di fronte al regalo perfetto per le mamme amanti della lettura in casa, o che vogliono portare in giro un’intera libreria, in pochissimo spazio.

» Clicca qui per acquistare un Kindle

Orchidea portagioie

Questo elegantissima riproduzione di un’orchidea lascerebbe a bocca aperta qualunque mamma! La base della struttura è realizzata a forma di foglia, con tanto di gomma antiscivolo per evitare qualunque caduta da mensole o superfici lisce, mentre il fiore in sé è costituito da un ramo curvo in metallo che si estende in altezza per quasi 40 cm. Proprio su questo ramo sono stati realizzati 12 baccelli, che svolgono la funzione di supporto per i vari accessori da appendere e conservare. Grazie al suo design ricercato, questo portagioie si può anche utilizzare come un pratico svuota tasche per l’ingresso, o come semplice elemento di arredo nella casa.

» Clicca qui per acquistare l’orchidea portagioie

Stampante per smartphone Instax Fujifilm

Una grande festa genera sempre bei ricordi, ed a volte c’è bisogno di preservare quei bei ricordi nel modo giusto. Certo, oggi come oggi tutti hanno a portata di mano uno smartphone con cui fotografare quei momenti, ma a volte si finisce per accumulare le foto in digitale senza stamparle, con il risultato di ricordi in qualche modo “intrappolati” dietro ad un vetro e poco più. Probabilmente Fujifilm avrà pensato la stessa cosa, tant’è che la famosa casa giapponese ha immesso sul mercato, già da qualche tempo, la sua intrigante stampante Instax Mini. Poco più piccola di un qualsiasi smartphone, può comodamente stare nella borsa di una mamma, e la sua più grande caratteristica è la semplicità. Basta collegare la stampante allo smartphone via Bluetooth, un semplice clic dall’app dedicata ed ecco che inizierà la stampa della foto selezionata. Questo è il pensiero perfetto per le mamme amanti della fotografia, che vogliono immortalare ogni singolo momento della quotidianità familiare. Come ciliegina sulla torta, per non tenere le foto stampate semplicemente dentro il “classico” album, ci permettiamo di suggerirvi anche questo sistema di luci LED per posizionare le foto in maniera originale!

» Clicca qui per acquistare la stampante Fujifilm Instax Mini

Candele Yinuo Light

Questo set è composto da 4 raffinatissime candele, ognuna con la sua fragranza: gardenia, gelsomino, vaniglia francese e lavanda. Le candele sono realizzate in cera di soia e, grazie all’anima in cotone organico senza piombo, la loro durata arriva fino a 25-30 ore. L’assenza di piombo, inoltre, garantisce l’assenza di quel fastidioso fumo nero durante la combustione. Con le candele Yinuo Light potrete rendere rilassante qualsiasi ambiente della casa, creando un’atmosfera confortevole e romantica. Una volta terminata la cera della candela, i variopinti barattoli in latta possono diventare dei perfetti vasi per piantine grasse oppure portaoggetti, insomma un bellissimo regalo 2 in 1!

» Clicca qui per acquistare le candele Yinuo Light

Nescafé Dolce Gusto Piccolo

Il mattino ha il caffè in bocca! O forse era l’oro? Come sia sia è impossibile cominciare la giornata senza il ricco sapore e l’intenso aroma che sono una bella tazza di caffé sa regalare. Certo, fare ogni mattina la moka può essere una seccatura, specie per una mamma particolarmente indaffarata. La soluzione? Con una bella e pratica macchina per il caffè si evita ogni seccatura ed il nostro consiglio è quello di rivolgersi a questa ottima Nescafé: Dolce Gusto Piccolo. Come appunto suggerisce il nome, questa è la più piccola macchina Nescafé realizzata da De’Longhi e si adatta a qualsiasi cucina, anche in quelle con poco spazio. Con le sue tre colorazioni nero rosso e bianco, è più facile scegliere la soluzione compatibile con l’ambiente circostante della propria cucina!

» Clicca qui per acquistare la macchina per il caffè Nescafé Dolce Gusto Piccolo

Confezione regalo Dove

A volte non c’è regalo più gradito di quello che sa farti rilassare nel modo giusto, dandoti l’occasione di concederti un attimo intenso di assoluto relax. Semplice, pratico ed elegante, questa confezione regalo di saponi Dove punta esattamente in questa direzione, grazie al suo piccolo campionario composto da una mousse doccia con olio di rosa (200 ml), un body scrub esfoliante (225 ml), una crema corpo silky (300 ml), un docciaschiuma Cocco e gelsomino (250 ml) ed un’agenda. Ovviamente tutti i prodotti sono griffati Dove -agenda compresa – e tra l’ottima mousse doccia con olio di rosa, il docciaschiuma al latte di cocco e petali di gelsomino e lo scrub esfoliante formula ai semi di melograno e profumo al burro di karitè, c’è davvero tutto l’occorrente per un trattamento di bellezza in casa, senza stress e nel massimo del relax.

» Clicca qui per acquistare la confezione regalo Dove

La macchina per la pasta by Philips

Molte sono le mamme che si dilettano in cucina, ancor di più quelle che hanno recentemente riscoperto la passione per la pasta fatta in casa, ed è proprio pensando a loro che abbiamo pensato di proporvi questa bellissima macchina per la pasta targata Philips, con cui preparare manicaretti fatti in casa sarà facile, immediato e molto divertente. La Philips HR2380/05 Avance Collection è più che una macchina per la pasta, è un must nel campo degli elettrodomestici da cucina, e grazie alle sue 4 differenti trafile, permette la creazione di diversi formati di pasta, dai classici spaghetti alle penne. Grazie ai suoi programmi completamente automatici, vi permetterà di preparare 4 porzioni di pasta fatta in casa in circa 10 minuti, permettendovi di lavorare praticamente ogni tipo di impasto, dal classico con farina doppio zero all’impasto all’uovo, sino alle più creative ricette a base di legumi, farro o altri cereali. Come abbiamo già detto, un vero e proprio must tra gli elettrodomestici da cucina.

» Clicca qui per acquistare la Philips HR2380/05 Avance Collection

Una statua “Willow Tree”

Ci risulta difficile immaginare una rappresentazione migliore per festeggiare la mamma. La designer americana Susan Lordi nelle opere della linea Willow Tree, ha sempre proposto la sua visione di famiglia, amore e vita assieme. Vi segnaliamo però la statua della collezione “Tenerezza”, rappresentante una madre che tiene in braccio il proprio figlio. Una statuetta tanto semplice quanto simbolicamente potente, che non passerà inosservata in nessun ambiente di casa. Questa semplicità in parte è anche data dal fatto che le statue sono in resina ma vengono poi dipinte a mano, con una vernice senza piombo. Di fronte ad un regalo del genere è assicurato conquistare il cuore di una mamma, d’altronde siamo e saremo sempre i loro bambini.

» Clicca qui per acquistare la statua Willow Tree

Vassoio vasca da bagno

A chiudere la nostra lista inseriamo quello che potrebbe essere il regalo che ha il potenziale di diventare il più gradito: stiamo parlando del vassoio da bagno, oggetto che siamo spesso abituati a vedere in film e serie tv e che, ovviamente, esiste in commercio da eoni. Questo vassoio multi funzione, completamente in bamboo, è progettato per personalizzare il relax durante un bagno caldo. Con degli appositi spazi per contenere un calice, un tablet, il telefono o qualsiasi altro prodotto possa servire, questo vassoio flessibile e retrattile e si adatta a qualsiasi vasca da bagno. Poiché è realizzato in bambù è un prodotto del tutto naturale, atossico, antiruggine, e resistente. Un must have per le mamme che vogliono il massimo del relax!

» Clicca qui per acquistare il vassoio da bagno