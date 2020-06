40% di sconto sugli occhiali da sole Northweek

Stanco dei soliti vecchi occhiali da sole? Allora non dovrete perdere questa clamorosa offerta di Northweek che applica sconti folli su tutto il suo ottimo catalogo di prodotti. Infatti sugli occhiali da sole è applicato uno sconto tale che tutti gli articoli sono in una fascia di prezzo che oscilla fra i 18 ed i 21€!

Tutti gli occhiali delle Northweek sono fabbricati con triacetato di cellulosa, che comporta una maggiore flessibilità e protezione dai raggi UV400, mentre le montature in policarbonato di alta qualità si adattano perfettamente all’ovale del volto, creando un’elevata durabilità e resistenza. Le lenti degli occhiali sono polarizzate per e grazie a questa tecnologia si riducono gli abbagli fornendo una nitidezza e contrasto superiori. Il fatto che le lenti abbiano una superficie laminata rigida che aumenta la resistenza e protegge dai graffi, assieme alla flessibilità e resistenza della montatura fanno degli occhiali Northweek il giusto compagno anche per chi vuole mantenere un certo stile nelle situazioni più movimentate. Acquistando un paio di occhiali si riceverà inoltre la custodia protettiva, un panno in microfibra ed un set di adesivi per dare ulteriore carattere e personalità ai nostri oggetti. Questa offerta diventa veramente imperdibile se si vuole acquistare gli occhiali Northweek Creative, infatti gli occhiali famosi per la loro incredibile personalizzazione potranno esser vostri a solo 20€ anziché 40€!

Con il suo sterminato catalogo di occhiali in offerta, le offerte da proporvi sono innumerevoli, ecco perché ci permettiamo di consigliarvi di visitare la pagina dedicata all’iniziativa, in modo da trovare l’articolo che più si addice alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi andare a sfogliare il catalogo Northweek, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I migliori occhiali in offerta

