500€ di sconto sulla smart TV Sony da 85″ nel Solo per oggi Mediaworld

Quando si parla di Mediaworld e della sua iniziativa Solo per oggi ci si riferisce, come sempre, a offerte interessanti e di grande impatto con sconti che, in molti casi, non hanno difficoltà a raggiungere anche il 40%. Il fattore da tenere in considerazione però è il tempo, dal momento che tali offerte saranno valide fino alla mezzanotte di oggi per poi tornare al loro costo originale, motivo per cui suggeriamo di affrettarvi ad effettuare i vostri acquisti!

A far parte dell’ampio catalogo sono smartphone, televisori ed elettrodomestici, nonché alcuni prodotti informatici. Tra quelli che hanno attirato di più la nostra attenzione vi è la Sony KD85XH8096 da ben 85 pollici, smart TV enorme e di certo non alla portata di tutti, ma che viene proposta in questa occasione con un incredibile sconto di 500€, facendo crollare il prezzo a “soli” 2.099,00€.

Dopo diverse settimane, dunque, Mediaworld torna a proporre una smart TV gigantesca, ideale per la grandi stanze e lo fa con un modello che non conosce compromessi. Infatti, oltre ad integrare un chip di ultima generazione in grado di portare i contenuti a bassa risoluzione fino al 4K, il pannello della Sony KD85XH8096 supporta il Dolby Vision insieme a tutta una serie di tecnologie mirate a offrire la massima qualità possibile, come la Calman Ready, che non è altro che un software con lo scopo di calibrare i colori in maniera sopraffina. Ciò viene fatto automaticamente da questo specifico modello Sony e, di conseguenza, avrete la certezza che il televisore riproduca i colori sempre in modo ottimale, rispettando il segnale originale e adattandosi alle alterazioni che possono verificarsi nel tempo.

Come per tutti i modelli di un certo livello, anche sulla Sony KD85XH8096 è stata data particolare attenzione al comparto audio, con il supporto al Dolby Atmos a farla da padrone. A tal proposito, l’audio risulta naturale e preciso, con una riproduzione perfettamente fluida su tutta la gamma di frequenza. Per concludere, vi segnaliamo la presenza di Android TV, che è sicuramente uno dei sistemi operativi preferiti dalla community, merito della possibilità di scaricare un’infinità di app direttamente sulla smart TV e godere quindi di un intrattenimento senza precedenti.

Insomma, un televisore completo di tutto che permetterà a chi se lo può permettere di godere di un’esperienza visiva senza pari. Come detto, il portale ha messo in campo numerose offerte come questa, quindi il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata per scoprire tutti gli altri articoli. Infine, non dimenticate come al solito di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!