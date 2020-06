Acquista un prodotto Huawei e ottieni fantastici premi!

Huawei ha pensato di impreziosire la prossima estate con una promozione chiamata “Huawei Summer Campaign”. Si tratta di un’iniziativa che permette di ricevere uno o più premi acquistando un prodotto promozionato. In questo articolo troverete tutti i dettagli su come partecipare e la lista degli articoli compatibili con la promozione.

Huawei Summer Campaign, innanzitutto, è valida dal 15 Giugno 2020 fino al prossimo 31 Agosto 2020 inclusi. Tuttavia, il termine ultimo per effettuare la registrazione e chiedere il premio è il 12 settembre 2020. Per partecipare è doveroso seguire pochi e semplicissimi passi, che vi riportiamo di seguito fedelmente.

Step 1 : Aggiungi al carrello uno o più prodotti tra quelli in promozione e procedi all’acquisto;

: Aggiungi al carrello uno o più prodotti tra quelli in promozione e procedi all’acquisto; Step 2 : Collegati al seguente indirizzo, registrati e compila il modulo online per richiedere i premi;

: Collegati al seguente indirizzo, registrati e compila il modulo online per richiedere i premi; Step 3: Per stampare la ricevuta di acquisto per i tuoi acquisti su Amazon.it segui le istruzioni contenute in questa pagina.

I prodotti compatibili con la promozione sono molti, ovvero: Huawei P40, Huawei P40Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei P40, Huawei P40Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei MatePad Pro, Huawei Smart S, Huawei Y5 Y6 series e Huawei MatePad T8.

Per quanto riguarda i premi, essi si suddividono in tre macro-classi. Chi acquista Huawei P40, Huawei P40Pro, Huawei P40 Pro+ o Huawei P40 Lite 5G, riceve in omaggio un paio di auricolari HUAWEI Freebuds 3i e un Huawei Minispeaker. Chi acquista un Huawei P40 Lite oppure un Huawei P40 Lite E, riceverà soltanto il Minispeaker Bluetooth. Per tutti gli altri dispositivi, l’acquirente riceverà un buono sconto da utilizzare nell’applicazione di Alitalia, Italo, AliExpress e Burger King.

Vi ricordiamo, infine, di continuare a seguirci sui nostri canali Telegram ufficiali, dove potete trovare tantissime offerte “last minute” sul mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e di tutti i prodotti cinesi. Vi aspettiamo in numerosi!

N.B.: Secondo il regolamento distribuito da Huawei, i prodotti promozionati potrebbero variare nel corso delle prossime settimana e dei mesi. Di conseguenza, vi invitiamo a consultare periodicamente questo articolo e la pagina dedicata su Amazon per non perdere questo gran vantaggio.

Huawei Summer Campaign, i prodotti compatibili con l’offerta

