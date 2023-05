Se nel vostro tempo libero vi ritrovate a navigare su TikTok, vi sarà sicuramente capitato almeno una volta di guardare video dedicati agli “Amazon Finds“. Questi prodotti, solitamente di dimensioni ridotte e dal prezzo molto conveniente, rappresentano degli oggetti utilissimi da avere in casa, dato che offrono delle mini-rivoluzioni alle routine giornaliere, permettendo di risparmiare tempo su qualche attività, o di renderla più semplice.

Siamo soliti a consigliarvi mese per mese, all’interno del nostro articolo dedicato, gli Amazon Finds più popolari dal momento, mentre oggi ci dedicheremo interamente all’imminente festa della mamma. I prodotti virali su TikTok, a prescindere che la vostra mamma utilizzi il social, rappresentano, infatti, dei doni perfetti da acquistare in vista del 14 maggio, dato che non solo costano poco, ma sono anche estremamente originali e utili.

Dai gadget tecnologici per le pulizie domestiche alle lampade multifunzione, di seguito vi presenteremo una lista con gli Amazon Finds perfetti come idee regalo per la festa della mamma, cosicché possiate trovare quello perfetto. Ovviamente, un altro vantaggio di essere disponibili su Amazon è che, se siete clienti Prime, gli articoli vi arriveranno sicuramente a casa prima del 14 maggio; in caso contrario vi invitiamo a provare il servizio, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratuiti!

Amazon Finds: 7 imperdibili prodotti per la Festa della mamma

Lampada smart multifunzione

Iniziamo la nostra lista con una lampada da comodino multifunzione che donerà a qualsiasi ambiente un aspetto incredibilmente moderno ed elegante. Oltre al design stupendo, si tratta anche di un prodotto utilissimo nella vita di tutti i giorni, dato che include anche un orologio con sveglia e un caricabetterie wireless su cui caricare lo smartphone senza bisogno di alcun cavo aggiuntivo. Inoltre, le 10 modalità di illuminazione rapide (con ulteriori 256 disponibili nell’app) la rendono personalizzabile in base ai propri gusti.

Powerbank per iPhone Magsafe

La powerbank è senza dubbio uno degli accessori per smartphone più utili da avere sempre con sé, e questo modello di marca Magsafe si differenzia per essere ultra sottile e leggero e, dunque, comodissimo da tenere in borsa. Inoltre, la sua particolarità è di essere anche compatibile con la ricarica wireless, consentendovi, dunque, di appoggiare semplicemente l’iPhone sopra la powerbank per trasmettere l’energia, senza collegare alcun cavo.

Portavivande elettrico

Se la vostra mamma è spesso fuori casa a pranzo o cena per via del lavoro o di altri impegni, il regalo perfetto è questo portavivande elettrico. Collegandolo alla corrente sarà possibile riscaldare il cibo all’interno in pochi minuti, godendo così poi di pietanze calde in qualsiasi luogo. Inoltre, i diversi scomparti permettono di dividere comodamente le preparazioni, così da fare un pasto completo e dire addio a panini o tramezzini.

Lucchetto smart

La vostra mamma va in palestra, o utilizza spesso dei lucchetti per proteggere bici o armadietti? In tal caso il dono perfetto è il lucchetto smart eLinkSmart. La sua particolarità è di sfruttare le impronte digitali, garantendo così la massima sicurezza ed eliminando l’eventualità di perdere le chiavi. Inoltre, è possibile utilizzare anche l’app per sbloccarlo da remoto, dando così l’accesso ad amici o parenti.

Mini aspirapolvere da scrivania

Uno degli Amazon Finds più amati in assoluto su TikTok è il mini aspirapolvere da scrivania, perfetto se la vostra mamma passa tante ore davanti al computer. Con una sola passata il piccolo dispositivo raccoglierà briciole, polvere, rimasugli di gomma da cancellare e qualsiasi altra traccia di sporcizia sulla superficie, il tutto senza alcun cavo o batterie da inserire. Sarà sufficiente, infatti, collegarlo a una presa USB per caricarlo in poco tempo, mentre il contenuto è svuotabile semplicemente nel cestino.

Frullatore e borraccia 2 in 1

La vostra mamma ama i frullati, oppure è in procinto di iniziare una dieta? Non possiamo, dunque, che consigliarvi questo pratico frullatore elettrico, grazie al quale è possibile ottenere bevande ricche di sostanze nutritive in appena 30 secondi. Inoltre, la comodità del piccolo elettrodomestico sta nel fatto che si può utilizzare anche come borraccia, evitando così di sporcare più recipienti. Insomma, piccolo, potente e senza fili: cosa potreste desiderare in più da un frullatore?

Orologio con termometro digitale Xiaomi

Un dispositivo tecnologico utilissimo da avere in casa è l’orologio smart di Xiaomi, che nonostante le dimensioni ridotte racchiude tantissime funzionalità. Oltre a mostrare, ovviamente, l’ora, fornirà anche la temperatura e l’umidità della stanza in tempo reale, sfruttando chip e sensori ad alta precisione per garantire dati accurati. Inoltre, la connessione Bluetooth lo rende semplicissimo da collegare all’app, mentre il display e-ink consente di leggere le informazioni da qualsiasi prospettiva.

