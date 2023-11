Se siete abituati a utilizzare TikTok, avrete sicuramente notato il trend degli Amazon Finds, ovvero articoli che diventano virali per la loro originalità e l'incredibile utilità. In questo articolo vogliamo, però, unire questo trend con il Black Friday in arrivo a partire dal 17 novembre e di cui vi stiamo ampiamente parlando nella nostra rassegna stampa dedicata.

In questo articolo, infatti, troverete alcuni degli Amazon Finds più popolari di sempre e che probabilmente verranno messi in sconto su Amazon durante il Black Friday. Dallo zaino da viaggio più virale di sempre all'etichettatrice portatile, passando per cacciaviti multifunzione, accessori per il PC e altro, la nostra selezione è variegata, cosicché ci sarà sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Anche se il Black Friday non sarà evento esclusivo per i clienti Amazon Prime come il Prime Day, vi consigliamo comunque, qualora non lo abbiate ancora fatto, di attivare la sottoscrizione al servizio. Così facendo potrete approfittare della spedizione gratuita e rapida dei vostri ordini, oltre all'accesso a tutti gli altri vantaggi inclusi nel servizio, tra cui l'accesso a piattaforme aggiuntive come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming.

Amazon Finds: 7 prodotti da tenere d'occhio per il Black Friday

Zaino da viaggio SZLX

Questo zaino da viaggio rappresenta l'acquisto ideale per chi viaggia frequentemente, che sia per lavoro o per passione, e intende risparmiare sui biglietti aerei. La sua caratteristica principale è di rientrare nelle dimensioni consentite per il bagaglio gratuito delle compagnie low-cost come Ryanair (40x20x25 cm), ma offre una capacità notevole grazie alle numerose tasche, rendendolo simile a una valigia. Con tasche spaziose, potrete organizzare vestiti, scarpe e oggetti personali per diversi giorni, evitando costi aggiuntivi per il bagaglio. Il design sobrio e la comodità nell'indossarlo lo rendono adatto anche all'uso quotidiano, consentendo di trasportare notebook, tablet e libri. La porta di ricarica USB integrata facilita la ricarica del vostro smartphone collegando un power bank.

Tastiera vintage

Vi presentiamo, poi, una magnifica tastiera wireless che potrete collegare a qualsiasi vostro dispositivo, come PC, notebook, tablet e smartphone, e la cui peculiarità risiede nel suo design retrò che la rende straordinariamente simile a una vera macchina da scrivere. È particolarmente consigliata per collezionisti e appassionati di oggetti vintage, oltre che a coloro che cercano una tastiera unica e autentica da utilizzare tutti i giorni. Per un tocco più realistico, il vano per inserire smartphone o tablet riproduce fedelmente la fessura delle macchine da scrivere tradizionali. Infine, la presenza di piedini regolabili consente di adattarla alle proprie esigenze, garantendo una digitazione sempre fluida e confortevole.

Docking station

La docking station di Baseus rappresenta la scelta perfetta per studenti, professionisti e chiunque abbia bisogno di un sistema di collegamento versatile per il proprio PC o notebook. In molte situazioni, specialmente per questioni di spazio o estetica, questi dispositivi richiedono l'acquisto di docking station per collegare anche solo una semplice pennetta USB, nonostante siano dotati di un numero limitato di porte. Questa docking station è particolarmente adatta a professionisti che utilizzano prodotti Apple, come i MacBook, che da tempo sono privi della tradizionale porta USB-A essenziale per HDD esterni e chiavette USB. Con questa docking station, i problemi di connettività si risolvono, offrendo una soluzione compatta e facilmente trasportabile anche in tasca, ideale per chi lavora in mobilità.

Stampante portatile Xiaomi

La Xiaomi Mi Portable Photo Printer è la moderna erede delle fotocamere istantanee Polaroid, consentendo la stampa rapida di foto AR, collage fotografici e adesivi dei vostri momenti migliori. Grazie alla tecnologia ZINK, questa stampante produce immagini senza l'uso di inchiostro, sfruttando invece uno scambio termico su diversi strati, garantendo una stampa veloce e di qualità. La Mi Portable Photo Printer si connette facilmente a tutti gli smartphone tramite Bluetooth 5.0, consentendo la stampa a una distanza di circa 10 metri. La batteria al litio da 500 mAh offre un'ottima autonomia fino a 20 ore, rendendola ideale anche in movimento. Il design compatto e tascabile permette di portarla ovunque con facilità, occupando pochissimo spazio in borsa, zaino o valigia. Inoltre, l'involucro esterno resistente in ABS e materiale ignifugo PC previene deformazioni e scolorimenti nel tempo.

Tappi per orecchie Loop Quiet

Questi tappi per le orecchie particolarmente originali stanno diventando molto popolari su TikTok. La loro caratteristica principale è la progettazione specifica per il sonno, in grado di eliminare qualsiasi rumore esterno e consentirvi di rilassarvi completamente per addormentarvi serenamente. Il loro design originale li rende estremamente comodi non solo durante il sonno ma anche in viaggio, su treni o aerei, poiché offrono un comfort senza fastidi alle orecchie e una sicurezza contro eventuali scivolate. Inoltre, sono disponibili in varie misure per adattarsi a ogni tipo di orecchio.

Cacciavite hoto

Il cacciavite Hoto è uno degli Amazon Finds che ha rapidamente guadagnato popolarità su TikTok ed è ancora oggi uno dei più acclamati per la sua incredibile versatilità. Questo strumento è fornito di 24 punte diverse in acciaio, incluse quelli di tipo Torx, dimostrandosi eccezionalmente adattabile. Inoltre, offre una lunga durata della batteria e integra una tecnologia di ricarica veloce che lo riporta in funzione in pochi minuti. La sua struttura in lega di alluminio lo rende resistente agli urti e all'usura, il che lo rende ideale per un utilizzo sia domestico che in viaggio.

Etichettatrice portatile

Questa mini-stampante termica è progettata per creare etichette personalizzate con uno stile retrò che ricorda le vecchie macchine da scrivere. La presenza di 3 tasti fisici, in perfetto stile vintage, aggiunge un tocco speciale all'esperienza d'uso. La portabilità, però, è uno degli elementi chiave che ha reso questo prodotto virale su TikTok: le sue dimensioni compatte e leggere consentono di portare la mini-stampante termica ovunque desideriate, mentre la facilità d'uso è garantita dai tasti dedicati per la stampa della data corrente ("D") e per le parole personalizzate ("C"). La Makeid Q1 si distingue anche per la qualità delle stampe: grazie alla stampa termica a 300 dpi, le etichette adesive risultano chiare e nitide, senza sfocature o sbavature. Per sfruttare appieno le sue potenzialità, potete connettervi facilmente alla stampante tramite l'app gratuita "MakeID-Life", disponibile per dispositivi iOS e Android.

