Amazon Gaming Week: accessori Logitech con sconti oltre il 40%!

La Amazon Gaming Week continua e, di conseguenza, vi segnaliamo quelle che sono le migliori offerte di ogni categoria. Meno di un’ora fa, ci eravamo lasciati con le fantastiche proposte di Corsair ed ora è il momento di scoprire quelle a marchio Logitech, un brand che non perde mai l’occasione di ridurre il prezzo dei suoi accessori da gaming ogni qual volta si presentano queste iniziative.

Come prevedibile, a prendere parte a questa iniziativa sono principalmente mouse e tastiere, ma vale la pena citare anche il volante da corsa Logitech G920 Driving Force, molto richiesto dagli appassionati di simulatori di guida e, in generale, dagli amanti dei titoli corsaioli. Ad ogni modo, una delle occasioni sulla quale precipitarsi senza pensarci due volte è quella relativa alle cuffie Logitech G935, visto che possono essere acquistate ora a soli 99,99€ invece di 194,99€, uno sconto che non vedevamo da oltre un anno su queste specifiche cuffie.

Come saprete, le Logitech G935 sono le cuffie top di gamma della nota società svizzera e assicurano una qualità audio eccelsa, accompagnata da un ottimo comfort e funzionalità che vi permetteranno di portare l’esperienza videoludica ai massimi livelli. La qualità audio proviene dai driver Pro-G da 50 mm, i quali sono realizzati con materiali ‎ibridi e tarati per offrire il miglior coinvolgimento in gaming. A tal proposito, queste cuffie assicurano un audio surround 7.1 e supportano persino il DTS: X per un’esperienza ancora più immersiva.

Munite chiaramente di microfono con tanto di Flip-to-Mute, le Logitech G935 vi faranno sentire dall’altra parte in modo chiaro e preciso, e quando avrete la necessità di disattivare il microfono vi basterà alzare quest’ultimo per silenziarlo. Ovviamente non mancano una serie di tasti G personalizzabili, che vi permetteranno di programmare le Logitech G935 secondo le vostre esigenze. Infine, vale la pena ricordare che potrete usare queste cuffie anche in modalità wireless e avere così una ‎libertà di movimenti per ben 12 ore.

