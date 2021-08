Amazon Gaming Week: le offerte Corsair hanno prezzi fuori di testa!

L’Amazon Gaming Week è appena iniziata e l’intera proposta si arricchisce di una nuova ed interessante iniziativa, questa volta dedicata ai migliori prodotti appartenenti allo storico marchio Corsair. Gli appassionati dei videogiochi, infatti, potranno acquistare cuffie, case, mouse e sedie da gaming, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 43%!

Come da tradizione per il portale statunitense, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo caldamente di acquistare le cuffie Corsair HS70 PRO. Generalmente disponibili a 109,99€, quest’oggi e fino al prossimo 29 agosto potrete acquistarle a “soli” 79,99€, grazie ad uno sconto del 27% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 30,00€!

Le Corsair HS70 PRO sono cuffie progettate per assicurare il massimo del comfort durante le sessioni da gaming prolungate, poiché possiedono dei padiglioni regolabili con morbidi cuscinetti in memory foam che si adattano alla forma delle orecchie. Grazie ai driver audio personalizzati in neodimio da 50 mm, è possibile ascoltare un audio di alta qualità, ottimizzato naturalmente per il gaming.

A tutto questo si aggiunge anche la modalità wireless 2,4GHz a bassa latenza, che permette di collegarsi a tutti i dispositivi dotati di porta USB. Inoltre, supportano pienamente l’audio surround 7.1, eseguibile esclusivamente su PC. Tra le restanti caratteristiche, troviamo anche un microfono unidirezionale con cancellazione del rumore e dei controlli per volume e mute sul padiglione.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto capace di migliorare sensibilmente l’esperienza offerta dai videogiochi con un audio potente e, soprattutto, coinvolgente. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti compatibili con la promozione, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo.

Infine, prima di lasciarvi alla lista della nostra selezione, vi ricordiamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo e di seguirci sui nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Le offerte della Amazon Gaming Week

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!