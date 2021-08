Amazon Gaming Week: fino a 300€ di sconto sui notebook gaming ASUS!

Appassionati del mondo videoludico, vi informiamo che sono tornate le offerte dell’Amazon Gaming Week, la periodica tornata di sconti che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti adibiti al gaming a prezzi stracciati. In questo articolo abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sulle offerte dedicate ai migliori notebook di Asus, che saranno valida fino al prossimo 29 agosto, salvo anticipato esaurimento scorte.

La promozione in questione rappresenta un’ottima occasione di risparmio per tutti coloro che cercano un buon notebook da gaming, in grado di riprodurre tutti i videogiochi moderni ad una buona risoluzione e frame-rate. Tra le poche proposte di Asus, vi segnaliamo la presenza dell’Asus ROG Strix G15, in particolare il modello G512LI#B08CV2MT72. Originariamente disponibile a 1.299,00€, quest’oggi e fino al 29 agosto potrete acquistarlo a “soli” 1.099,00€, grazie ad uno sconto del 15% che ne ha decurtato il prezzo consigliato di ben 200,00€.

Il ROG Strix G15 G513, come facilmente intuibile, è un dispositivo che integra una serie di tecnologie per garantire ottime prestazioni durante la riproduzione di videogiochi. Innanzitutto, il modello in questione possiede un processore Intel Core i7-10870H abbinato a 16 GB di memoria RAM e ben 512 GB SSD PCIE. Oltre a ciò, può contare su una tastiera ottimizzata per il gaming, dotati di tasti funzione distanziati e di tasti di scelta rapida dedicati per un rapido accesso ai comandi essenziali.

Il comparto multimediale, invece, è affidato ad una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1660Ti che, come ampiamente anticipato, assicura buone prestazione nella riproduzione dei titoli moderni come Assassin’s Creed Valhalla. Poi, questo dispositivo vanta un pannello da 15,6 pollici ultraveloce fino a 144Hz per un’esperienza di gioco impeccabile, e un tempo di risposta di 3 ms che riduce al minimo la sfocatura del movimento.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto capace di garantire ottime prestazioni, che permette anche di svolgere qualsiasi attività, da quelle quotidiane a quelle lavorative. Ciò detto, visto il numero esiguo di prodotti compatibili con la promozione, di seguito vi elencheremo tutte le offerte disponibili, cosicché possiate fin da subito visionare quello che meglio soddisfa le vostre esigenze.

Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, non ci resta che ricordarvi di iscrivervi, qualora non l’abbiate ancora fatto, ai nostri quattro canali Telegram, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Le offerte della Amazon Gaming Week

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!