Amazon Gaming Week: offerte da urlo sugli accessori Razer!

Come saprete, in occasione della Gaming Week, Amazon sta scontando una lista quasi infinita di prodotti dedicati al mondo del videogioco. Infatti, dopo aver dato uno sguardo all’offerta relativa all’ottimo notebook HP OMEN, vi segnaliamo adesso quella dedicata prevalentemente ai prodotti sviluppati dalla Razer, con soluzioni che si possono adattare a qualsiasi tipologia di videogiocatore.

Tra queste, tuttavia, vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima Razer BlackWidow V3 Green Switch. Si tratta di una tastiera da gaming progettata per i giocatori più esigenti, ora disponibile al nuovo prezzo di 99,99€ anziché di 149,99€, a seguito di uno sconto del 33% che ne taglia il prezzo consigliato di ben 50,00€.

Grazie al suo design completamente trasparente, questa meravigliosa tastiera mostra davvero tutta la luminosità della Razer Chroma RGB, con le sue ampie personalizzazioni luminose e la maggior immersione grazie alla funzione di reazione dinamica con oltre 150 giochi integrati. Realizzati con un processo di stampa a doppia iniezione per assicurare che le lettere non sbiadiscano, i tasti dispongono anche di pareti particolarmente spesse che li rendono estremamente resistenti e in grado di sopportare continue sollecitazioni. Oltre a ciò, la tastiera è dotata di una rotella multi-funzione e di tasti multimediali, che vi permette di gestire al meglio la riproduzione dei vostri contenuti e di regolare facilmente qualsiasi impostazione, dalla luminosità al volume, garantendovi il massimo della comodità.

Per quanto riguarda l’ergonomia, la tastiera in questione è dotata di un resistente poggiapolsi, allineato perfettamente, in modo tale da ridurre la pressione sui vostri polsi e non farli affaticare quando giocate a lungo. Inoltre, qualora foste amanti del cable-routining, dovete sapere che la tastiera in questione è dotata di scanalature che consentono di riporre i cavi e di instradarli in qualsiasi direzione, per mantenere la tua scrivania sgombra e in ordine come mai prima d’ora.

Ovviamente, la tastiera da gaming Razer BlackWidow V3 Green Switch non è l’unico prodotto firmato Razer in grado di elevare la vostra esperienza di gaming su un altro livello, motivo per cui, oltre a consigliarvi di dare una sbirciatina alla nostra selezione qui in calce, vi invitiamo a visitare la pagina al seguente indirizzo per scoprire fra i prodotti del brand, quello che meglio soddisfa le vostre esigenze. Detto ciò, ci congediamo con voi, ricordandovi, come di consueto, di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati su tutte le novità riguardanti Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!