Amazon Gaming Week: questo computer desktop compatto è la bomba del giorno!

Come avrete notato, le nostre attenzioni si sono indirizzate quasi totalmente alla nuova Gaming Week di Amazon che, per la prima volta, ha deciso persino di lanciare un concorso a premi, oltre ad offrirci quelle che sono le tipiche e ricche tornate di offerte. Diverse sono già state le nostre segnalazioni in merito a questa nuova iniziativa, ma con questo articolo vogliamo informarvi di un’offerta ben specifica e dedicata ad un preciso PC desktop, chiaramente con caratteristiche da gaming.

Il PC che abbiamo preso in considerazione è il MSI MAG Infinite S, avente nome in codice 10SA-069EU, e corrispondente ad una variante desktop del MAG Infinite, equipaggiata con processore Intel Core i5-10400F, 16GB di RAM, SSD da 512GB abbinato ad un hard disk da 1TB e da una scheda video MSI GeForce GTX 1650 Super Ventus XS OC 4GB, uno dei modelli custom più personalizzati e meglio overcloccati, dotato inoltre di un sofisticato sistema di raffreddamento, necessario per reggere le frequenze di clock più elevate rispetto a quelle originali.

Oltre a componenti di tutto rispetto, il MSI MAG Infinite S vanta un case molto raffinato e compatto, studiato per coloro i quali possono dedicare poco spazio alla propria postazione da gaming. Nonostante le dimensioni compatte, sarà semplice e veloce aggiornare i componenti interni e fare in modo che la build rimanga sempre aggiornata. Ad ogni modo, con la configurazione in oggetto non avrete difficoltà a giocare, a patto che vi limitiate alla risoluzione FullHD, così come non avrete alcun problema ad effettuare editing pesante, grazie ai 6 core e ai 12 thread del processore, che possono raggiungere una frequenza massima di 4,30 GHz.

Un’occasione dunque vantaggiosa non solo per coloro che cercano un PC assemblato dalle ottime prestazioni, ma anche per chi vuole una soluzione che pone in rilievo il design e accorgimenti che vi permetteranno di non avere problemi di bending o danneggiare con facilità gli slot PCI-E. Invitiamo gli interessanti, quindi, a visionare la pagina dedicata di questo computer al seguente indirizzo e di non dimenticarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, relativi a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

