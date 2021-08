Partecipa al concorso Amazon per la Gaming Week, puoi vincere fantastici accessori gaming!

Ebbene si, è iniziata una nuova Amazon Gaming Week, ma il colosso dell’e-commerce non si è limitato solamente a mettere in campo delle ottime tornate di offerte, dedicate ovviamente al mondo dei giochi e al relativo hardware, ma ha deciso anche di lanciare un bellissimo concorso a premi, che vi darà la possibilità di vincere alcuni degli ambiti accessori da gaming a marchio Razer.

I premi messi in palio sono i seguenti: 1 Razer Opus (2020), 2 Razer Orochi V2, 2 Razer Opus X Mercury, 1 Razer Viper Ultimate Cyberpunk e 2 Razer Anzu Round L. Il valore totale ammonta a ben 779,00€! Ma come si fa per partecipare? Semplicissimo, dal momento che occorre solamente compilare i campi richiesti al seguente indirizzo e sperare di essere tra i fortunati. Ogni partecipante potrà vincere un solo premio e, ovviamente, la partecipazione sarà valida solo la prima volta.

Per partecipare, la compilazione del modulo dovrà essere compilata entro il 31 agosto. Fatto ciò, è bene sottolineare che non ci sono requisiti da rispettare e non è prevista alcuna tassa di iscrizione. Ovviamente, i partecipanti dovranno essere maggiorenni e residenti nel territorio italiano e possedere un account Amazon. Insomma, quale modo migliore se non questo di provare a vincere delle ottime cuffie e mouse da gaming? Non ci resta che lasciarvi il link che vi porterà direttamente sulla pagina dove potrete compilare i campi richiesti e augurarvi buona fortuna. Prima di procedere, però, ricordate che ci stiamo già attrezzando per segnalarvi le migliori offerte di questa nuova Amazon Gaming Week, quindi rimanete sintonizzati perché ne varrà la pena.

Inoltre, consigliamo anche di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PS5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

