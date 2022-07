Se siete interessati ai numerosi vantaggi garantiti dall’abbonamento ad Amazon Prime e non avete ancora effettuato l’iscrizione, il nostro consiglio è di farlo il prima possibile, fintanto che il prezzo del servizio non è ancora aumentato. A partire dal 15 settembre 2022, infatti, il costo dell’abbonamento Prime mensile aumenterà da 3,99€ a 4,99€ mentre quello annuale passerà da 36,00€ a 49,90€ all’anno!

La nuova tariffa si applicherà anche ai rinnovi e, per questo motivo, vi invitiamo a valutare l’acquisto dell’abbonamento annuale nel corso di questi giorni, per assicurarvi un risparmio del 38% sulla spesa totale. In questo modo potrete sfruttare i numerosi servizi di Amazon Prime, dalla consegna in massimo 48h-72h fino all’ottimo Prime Video.

Amazon modifica il prezzo di Prime per la prima volta dal 2018 e, nel frattempo, sta ampliando il più possibile la selezione di servizi disponibili per i suoi utenti. Non solo l’azienda ha attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh ma ha anche aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha aggiunto sempre più prodotti alla raccolta di serie e film Amazon Originals e, non meno importante, ha anche dato spazio allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League.

Tra gli altri vantaggi, non va dimenticata la consegna in 1 giorno, disponibile su oltre due milioni di prodotti, oppure in massimo 2 o 3 giorni su altri milioni di articoli gestiti dell’azienda. Le offerte sullo store non mancano mai ma, usufruendo dell’abbonamento, avrete anche la possibilità di accedere alle Offerte lampo con 30 minuti di anticipo rispetto agli altri utenti. In più, i clienti Amazon Prime possono beneficiare del comodissimo Prime Reading, accedendo a centinaia di eBook dal proprio Kindle oppure semplicemente dall’app Kindle per iOS e Android.

Se siete interessati ad avere maggiori informazioni riguardanti l’abbonamento Amazon Prime, vi consigliamo di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata. Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

