Amazon: super sconti su TV, film e snack per la serata cinema perfetta

È da qualche giorno che su Amazon sono partite molte promozioni interessanti. Lunedì è iniziata ufficialmente la Gaming Week, con tantissime proposte per l’intrattenimento videoludico. Se non siete però appassionati di videogiochi e amate passare le vostre serate sdraiati sul divano a guardare un file o una serie TV sappiate che ci sono delle offerte anche per voi, grazie ai Popcorn Days. Come potrete intuire dal nome di questa iniziativa i prodotti inclusi non riguardano solamente le TV ma anche tutto quello che ci gira attorno, come divani, pouf, film, serie tv e perfino snack e piccoli elettrodomestici per prepararsi gli spunti, praticamente tutto il necessario per passare una serata cinema!

Tra le tante offerte è difficile sceglierne qualcuna in particolare ma sicuramente la Smart TV Sony KD55X7055PBAEP che in questi giorni potete acquistare a 599€ invece di 899€, con un risparmio quindi di ben 300€ (33%). Parliamo di un modello del 2020 con display 4K HDR da 55″ che grazie alle tecnologie 4K X-Reality e Triluminos riesce a restituire sempre un’immagine il più vicina possibile alla risoluzione 4K arricchendola di colore realistici. Dal punto di vista sonoro abbiamo invece il ClearAudio+ che ottimizza il suono per riprodurre musica e dialoghi con maggiore nitidezza e definizione, offrendo un’esperienza audio più realistica. Ovviamente non mancano le funzioni classiche da Smart TV, la compatibilità con Alexa e con il nuovo standard DVB-T/T2.

Facendo un passo avanti, e dando per scontato voi abbiate un lettore blu-ray (nel caso vi consigliamo questo), per una serata film ovviamente serve avere anche qualcosa da guardare. Qui le scelte sono tantissime ma possiamo sicuramente segnalarvi alcuni prodotti che vi saprenno soddisfare, come il successo dell’anno scorso di Christopher Nolan, Tenet che è disponibile in versione Blu-Ray 4K ad appena 16,99€, oppure l’ultimo capitolo della saga di Star Wars, l’ascesa di Skywalker, a poco più di 10€. Altra visione ultra consigliata è quella di Parasite, film sudcoreano vincitore sia della Palma d’Oro che di 4 Oscar, tra cui quello come miglior film.

Oltre alle offerte fisiche vi segnaliamo che fino al 28 febbraio tutti i film di Prime Video saranno acquistabili con il 50% di sconto.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Le migliori offerte dei Popcorn Days

Categorie in offerta

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!