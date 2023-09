Tutti ormai conoscono il Black Friday, il periodo di offerte che si tiene ormai annualmente a novembre e che permette di acquistare prodotti a prezzi scontati in tantissimi store. E se vi dicessimo che Amazon ha annunciato un nuovo evento, che vi permetterà di risparmiare su tantissimi articoli per 48 ore?

Stiamo parlando della “Festa delle Offerte Prime”, che inizierà il 10 ottobre a mezzanotte e durerà fino alle 23:59 dell’11 ottobre. Durante l’evento, esattamente come per il Black Friday, avrete modo di risparmiare su migliaia di prodotti di grandi marchi e piccole imprese, così da iniziare già ad acquistare qualche regalo di Natale in anticipo, oppure semplicemente cogliere l’occasione per comprare un articolo che desideravate da tempo.

Festa delle Offerte Prime, chi dovrebbe usufruirne?

La Festa delle Offerte Prime, come tutti gli eventi Amazon, è dedicata esclusivamente ai clienti Prime. Qualora non foste già iscritti al servizio vi invitiamo, dunque, a farlo nella pagina dedicata, soprattutto perché i primi 30 giorni sono completamente gratis, per cui si tratta del momento perfetto per provarlo. Oltre ad accedere alle promozioni, potrete sfruttare anche la consegna rapida e gratuita dei vostri ordini, cosicché tutto ciò che acquistate durante l’evento vi sarà recapitato in pochissimo tempo.

Nel caso in cui siate già clienti Prime, potrete approfittare di offerte su ogni categoria del marketplace, come moda, casa, giocattoli e tecnologia. Inoltre, Amazon ha già annunciato che offrirà i prezzi più bassi di quest’anno su prodotti selezionati di Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG. Se avete già un’idea di cosa vorreste acquistare, potete visitare la pagina della Festa delle Offerte Prime sulla shopping app di Amazon a partire già da oggi per attivare le notifiche relative alle offerte in base alle vostre ultime ricerche. Una volta iniziato l’evento, dunque, riceverete notifiche push sulle promozioni disponibili a cui sarete iscritti.

Oltre a ciò, in vista dell’inizio della Festa delle Offerte Prime Amazon ha già lanciato alcune offerte esclusive per i clienti Prime, come sconti sui dispositivi Amazon, 4 mesi di uso gratuito del servizio Amazon Music Unlimited e offerte fino al 30% su grandi marchi fashion come Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski e molti altri.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alla Festa delle Offerte Prime, dove potete iniziare già a navigare sulle categorie che saranno protagoniste degli sconti. Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!