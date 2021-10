Asus: notebook scontati fino a 800€ per lo Scary Halloween

Domenica 31 ottobre si festeggia Halloween e lo store ufficiale Asus ha colto l’occasione di pubblicare una promozione che potremmo definire da paura. Fino al 2 novembre, salvo esaurimento scorte, il noto produttore di soluzioni informatiche vi permetterà di acquistare tutti i suoi notebook di ultima generazione con ribassi di prezzo fino a 800€!

Come è facile immaginare, siamo di fronte ad una promozione molto vantaggiosa, nonché tra le migliori di quelle segnalate durante questo mese di ottobre. Come detto, i protagonisti sono i notebook, con proposte che andranno a soddisfare qualsiasi esigenza, adattandosi pure in base alla possibilità di spesa di ognuno di voi. Sulle pagine del portale, infatti, troverete computer a partire addirittura da meno di 200€ fino a raggiungere diverse migliaia di euro.

Se volete risparmiare 800€ e portarvi a casa un dispositivo innovativo e capace di espandere i vostri orizzonti, dovrete scegliere il ROG Zephyrus Duo 15 GX550 ma, vi anticipiamo, il prezzo non è per tutti, motivo per cui consigliamo di valutare il Zenbook 13 UX325, un notebook dalle caratteristiche quasi impressionanti se consideriamo che viene offerto ora a 799,00€ invece di 1.029,00€.

Si tratta di un portatile che ha ricevuto numerosi premi di riconoscimento, tra cui il Design Award 2021, e non poteva che essere altrimenti visto che parliamo di una soluzione all’avanguardia e innovativa, non solo esteticamente. Il Zenbook 13 UX325, infatti, vanta una cerniera che permette di sollevare leggermente la tastiera del notebook per offrirvi un comfort maggiore durante la scrittura. A tal proposito, anche il touchpad gioca un ruolo fondamentale, tanto è vero che quello di Asus Zenbook 13 UX325 integra un tastierino numerico, il quale potrete attivare e disattivare cliccando semplicemente sull’icona situata in alto a destra. Una soluzione di integrazione veramente interessante e forse unica nel settore, che vi permetterà di usare il tastierino numerico senza che quest’ultimo influisca sulla dimensione della tastiera.

Le caratteristiche che fanno sì che l’Asus Zenbook 13 UX325 sia un prodotto notevole, anche in rapporto al nuovo prezzo, è lo schermo OLED che, come saprete, è molto raro da trovare su questa fascia di prezzo, anche perché ad oggi sono pochi i produttori che sono riusciti ad implementare un pannello OLED in un notebook. Sotto la scocca è presente poi un Intel Core i5 di undecima generazione e una connettività composta da 2 porte Thunderbolt 4. A rendere questa soluzione Asus elegante, ci pensa poi l’alluminio, che permette al notebook di essere resistente e leggero, con un peso di soli 1,14kg.

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in offerta in questa iniziativa, vi consigliamo di consultare tutte le proposte al seguente indirizzo. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!