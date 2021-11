Continuano le super offerte dei Cyber edays di eBay con sconti fino al 70%!

Anche per questa settimana eBay ha deciso di continuare con le sue super offerte dei Cyber edays. Mentre tanti altri shop da domani interromperanno le loro iniziative, eBay proseguirà invece fino al 5 dicembre, dandovi modo di sfruttare ancora gli sconti fino al 70% per effettuare i vostri acquisti in previsione dei regali di Natale. Le offerte includono migliaia di prodotti provenienti dalle categorie Elettronica, Moda e Abbigliamento, Casa e Giardino e molto altro ancora, il tutto con spedizioni gratuite. Tutti prodotti che potrebbero esaurirsi in breve tempo, quindi se vedete qualcosa che vi interessa non lasciatevelo scappare e approfittate subito di queste super offerte!

Oltre a questo negli ultimi giorni eBay ha reso disponibile anche un codice sconto che vi permetterà di risparmiare un ulteriore 5%, fino ad un massimo di 50€, ma solo se effettuerete i vostri acquisti tramite l’app ufficiale di eBay.

Coupon valido solo sugli acquisti effettuati da APP

Codice: XMASAPP21

Valore coupon: 5%

Spesa minima: 20€

Sconto massimo: 50€

Utilizzi: 1 per ogni utente

Inizio: 26 novembre 2021 ore 9:00

Fine: 5 dicembre 2021 ore 23:59

T&C: https://pages.ebay.it/coupon/2021/XMASAPP21

Tra le tante offerte disponibili oggi vi segnaliamo in particolare la Xbox Series S scontata a 268,90€, probabilmente il prezzo più basso di sempre per questa console. La Series S di Microsoft è un regalo perfetto per Natale, sopratutto se abbinata ad un abbonamento Xbox Game Pass. Questa piccola macchina da gioco vi permetterà di godere di tantissimi giochi senza aver bisogno di acquistarne copie fisiche e il catalago diventa sempre più ricco con decine di giochi, anche appena usciti, che vengono aggiunti ogni mese al Game Pass. A soli 268,90€ non possiamo che consigliarvene l’acquisto!

Le migliori offerte della Cyber Week di eBay

Grazie ad uno ottimo sconto potete acquistare la console Microsoft Xbox Series S a soli 268,90€ durante la Cyber Week di eBay. Approfittate di uno dei prezzi più bassi di sempre per uno dei migliori regali di Natale che potete fare.

Altre offerte della Cyber Week di eBay

