Novembre col botto! 5 coupon Amazon da non perdere!

Il mese di novembre è ormai tra noi e, con esso, si comincia ad intravedere all’orizzonte anche il tanto atteso Black Friday 2021. Un evento importante che, come ogni anno, aprirà le danze di quello che è il periodo degli acquisti di Natale, con offerte e sconti che inonderanno a cascata la rete, e provenienti da praticamente qualsiasi piattaforma online dedicata allo shopping.

Insomma, ci si aspetta che a partire dal 26 novembre 2021, se non già dai prossimi giorni, molti portali comincino a mettere il ondo delle offerte a ferro e fuoco, e tra questi ci si aspetta grandi cose da Amazon che, non paga di essere già il primo e-commerce del globo, ha aperto questo mese di novembre con una serie di offerte davvero imperdibili!

Il merito, ancora una volta, è dei suoi tantissimi coupon, ovvero degli sconti attivabili direttamente sulle pagine dei singoli prodotti, e grazie al quale poter usufruire di sconti di tutto rispetto su articoli provenienti da ogni categoria immaginabile! Sorprendente, poi, quando a godere di tale privilegio sono prodotti già scontati, che possono essere quindi acquistati con un doppio taglio al prezzo, per un risparmio che ha già da ora il sapore dei grandi sconti dell’atteso Black Friday.

Di seguito, dunque, abbiamo raccolto per voi quelli che sono alcuni dei più interessanti coupon che hanno trovato posto su Amazon con l’inizio di novembre, con la promessa di ampliare questa selezione non appena nuovi coupon di rilievo verranno resi disponibili dallo store.

Prima di procedere, tuttavia, vogliamo ricordarvi ancora una volta che, grazie ai nostri quattro canali Telegram dedicati agli sconti, avrete la possibilità di restare aggiornati sulle occasioni da non perdere, tanto durante il Black Friday, quanto nel resto dell’anno. I canali sono tematici, e sono dedicati alle offerte in generale, ai prodotti hardware & tech, all’abbigliamento ed ai prodotti per lo sport ed infine ai prodotti cinesi.

Crema mani: set regalo di Natale

Coupon: 20% di sconto

Un set che può essere una comoda e simpatica idea regalo per Natale! Venduto al prezzo di soli 16,99€, ma disponibile con uno sconto del 20% applicabile direttamente in pagina, questo set include ben 10 creme diverse, con fragrane quali arancia, cocco, tè verde e camomilla. Prodotte con estratti vegetali, sono adatte ad ogni tipo di pelle, e sono specifiche per la cura delle mani, non da sottovalutare in autunno ed inverno quando, tra ghiaccio, freddo e pioggia, la pelle tende a screpolarsi ed indebolirsi. I flaconcini, tutti a tema natalizio, sono da 28 grammi l’uno il che, come intuirete, li rende perfetti da portare sempre con sé, anche in viaggio!

Friggitrice ad aria Dreamiracle

Coupon: 20 euro di sconto

Venduta a 129,99€, questa splendida friggitrice del marchio emergente Dreamiracle è la scelta ideale per chiunque cerchi un prodotto che sia affidabile, capiente, ma soprattutto abbordabile nel prezzo, giacché grazie ad Amazon può essere acquistata con uno sconto di ben 20€ sul prezzo d’acquisto. Un piccolo affare, per una friggitrice ad aria che vanta, su tutto, vanta un cestello da ben 7,5 litri, per uno spazio di cottura capiente e superiore a quella che è la media per questi prodotti. Dotata di una potenza di ben 1700W, questa la friggitrice Dreamiracle cuoce senza bisogno d’olio, e grazie ai suoi 10 programmi di cottura pre-impostati, vi permetterà di preparare ben più di qualche banale patatina fritta! Provare per credere!

Altoparlante Bluetooth Aigoss S1

Coupon: 20% di sconto

Piccolo, compatto, ma dal suono chiaro e potente, questo altoparlante Bluetooth è la scelta ideale per chiunque cerchi uno speaker portatile e leggero, ma che sia in grado di offrire una buona qualità del suono ad un prezzo decisamente ragionevole. Equipaggiato con due driver da 40 mm, il piccolo speaker Aigoss S1 offre una potenza di 3W, più che sufficienti per ascoltare la musica in giro, in casa o in viaggio, ed in grado di animare una stanza di piccole o medie dimensioni con un suono pulito e avvolgente. Venduto a 21,99€ di per sé sarebbe già un affare, anche perché parliamo di uno speaker che, oltre alla connessione Bluetooth, supporta Schede TF / U Disk per leggere e archiviare file musicali, e dispone persino di un modulo radio FM integrato. Non male, ma ancora meglio se si tiene conto che su Amazon viene venduto con uno sconto pari al 20% il che, come capirete, lo rende anche papabile per un regalo da fare… o da farsi.

Borsa a tracolla Divoom

Coupon: 5% di sconto

Un prodotto semplicemente bellissimo che, ne siamo certi, farà la gioia di quanti impazziscono per i gadget più geek e tecnologici. Prodotta da Divoom, azienda ormai nota per i suoi curiosissimi gadget tecnologici provvisti di schermi LED, questa borsa a tracolla ha sul fronte dei LED quadrati che, tramite una apposita app su smartphone, possono essere modificati a piacimento. In questo modo si possono creare dei simpatici disegni in pixel art, statici o animati, che possono essere modificati a piacimento tramite l’applicazione. Semplicissima da usare, quest’ultima è gratuita ed offre sia la possibilità di disegnarsi le proprie “emoticon”, sia di scegliere tra una galleria di disegni già pronti ed animati. In vendita ad 89,99€, è disponibile su Amazon con un coupon attivabile in pagina del 5%. Certo non moltissimo, ma per un prodotto simile val la pena anche spendere un po’ in più.

Trapano avvitatore Hychika

Coupon: 10% di sconto

Un’occasione perfetta per tutti gli amanti del fai da te, questo trapano avvitatore del marchio cinese Hychika è un prodotto solido e funzionale, che viene venduto, di per sé, ad un prezzo davvero concorrenziale! Stiamo parlando, infatti, di appena 58,99€, per altro scontati da Amazon a 44,99€, ed a cui si aggiunge un ulteriore sconto grazie al coupon attivabile in pagina del 10%! Per circa 40 euro, dunque, potrete acquistare un trapano provvisto di una batteria ricaricabile da 12 V e 1,5 Ah, con tanto di custodia per il trasporto e di un set di punte da foro e da avvitatura. Non c’è altro da dire: si tratta di un affare che andrebbe colto al volo, anche in previsione di un eventuale regalo di Natale!

